Halloween 2017: Wonder Woman è il costume più cercato su Google

Di Pietro Ferraro martedì 24 ottobre 2017

Wonder Woman è il costume di Halloween più cercato su Google.

Wonder Woman è stato il successo dell'estate e adesso si è conauistato la corona per l'idea per un costume più ricercata su Google per Halloween 2017, un exploit prevedibile dato che era già un costume popolare anni prima che arrivasse un adattamento per il grande schermo con protagonista la supereroina DC. L'incasso di oltre 800 milioni di dollari al box office avrà avuto senza dubbio un qualche tipo di effetto sulla popolarità del personaggio. Per aiutare chi ha bisogno del costume di Halloween perfetto per il 2017, Google dato il via alla sua classifica "Freightgeist" sui costumi più trendy.

Non sorprende che Wonder Woman sia il numero uno nell'elenco, parliamo di un costume che ha fatto la parte del leone per anni, ma quello che sorprende è che con il film sulla Justice League in arrivo nei cinema a breve, non c'è nessun segno di Batman, Aquaman, Flash, Cyborg o addirittura Superman nella top 10, però c'è un altro personaggio DC nella top 5. Infatti, il secondo costume nell'elenco è un altro personaggio femminile della DC che ha guadagnato popolarità grazie ad un altro film dell'Universo Esteso Dc.

Stiamo parlando di Harley Quinn che è il numero 2 della lista, non è una sorpresa poiché il costume di Harley Quinn ha ottenuto una spinta in popolarità con l'uscita di Suicide Squad lo scorso anno e naturalmente grazie all'intrigante interpretazione di Margot Robbie. Il resto della classififica include Undici (Eleven) della serie tv Stranger Things, altro costume sempre più popolare mentre Batman e il Joker sono attualmente e rispettivamente classificati al 17° e 23° posto, mentre nella classifica generica i supereroi sono al numero 14.

La top 10 della classifica generica include nell'ordine clown, unicorno, coniglio, strega, topo, pirata, zombie e dinosauro che è un vero e proprio "evergreen". Il clown è al numero 3, con Pennywise del film IT al numero 16. Un'altra sorpresa è che Spider-Man è l'unico personaggio Marvel nei primi 50, senza traccia di Thor o Hulk e che Star Wars è al numero 30 quest'anno. Indipendentemente da ciò, sembra che siano le donne a dominare i costumi di Halloween di quest'anno.

Per controllare le tendenze aggiornate per questo Halloween vi rimandiamo al sito Frightgeist dove potete controllare l'elenco costantemente aggiornato. È importante notare che tutti i numeri che vi abbiamo riportato nell'articolo sono soggetti a modifiche poiché l'elenco viene costantemente aggiornato da ricerche Google in tempo reale.