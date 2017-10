Thor: Ragnarok - Valchiria primo personaggio LGBT dell'Universo Cinematografico Marvel

Di Pietro Ferraro martedì 24 ottobre 2017

Tessa THompson conferma che la sua Valchiria in "Thor: Ragnarok" è un personaggio LGBT.

Marvel sta avendo un grande anno e Thor: Ragnarok dovrebbe confermare questo trend positivo. Non è solo il terzo film dell'Universo Cinematografico Marvel su Thor, ma è stato recentemente rivelato che il film segnerà anche una tappa importante per i film Marvel. Risulta che Thor: Ragnarok presenterà la Valchiria di Tessa Thompson come primo eroe LGBTQ dell'Universo Cinematografico Marvel.

Thor: Ragnarok - recensione in anteprima Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Jamie Alexander, Mark Ruffalo e Cate Blanchett protagonisti del terzo Thor. Leggete la nostra recensione di Ragnarok

Thor: Ragnarok introdurrà per la prima volta Valchiria nell'UCM, ma il personaggio è descritto da anni come bisessuale nei fumetti Marvel, ma fino a quasto punto non era chiaro se quell'elemento del suo personaggio sarebbe stato conservato nel film. A confermare questo elemento è stata l'attrice che ha utilizzato Twitter per confermare che anche la Valchiria cinematografica è bisessuale.

Lei è bisessuale, e si, lei se ne infischia altamente di ciò che gli uomini pensano di lei. Che gioia interpretarla!"

Tessa Thompson ha confermato la bisessualità di Valchiria dopo che una fan su Twitter le aveva detto: "Valchiria nel fumetto è lesbica, quindi dubito che lei avrebbe dato peso a uno qualsiasi dei vostri giudizi", in risposta ad alcuni fan maschi che stavano criticando la scelta di casting fatta da Marvel, definendo questa nuova versione un "maschiaccio Marvel asessuato".

Fino a questo punto nessun film dell'UCM, che con Thor: Ragnarok sta per segnare il suo 17esimo film, aveva ancora presentato un personaggio apertamente LGBT. Si prevede che Black Panther avrà più personaggi LGBT, ma Thor: Ragnarok avrà l'onore di essere il primo film UCM ad aprire le danze. Molti fan erano preoccupati che Valchiria fosse ridotta al ruolo della nuova ragazza di Thor, dal momento che la Jane Foster di Natalie Portman non è più nel franchise, ma sembra che Valchiria sarà ben più complessa. Anche se non è ancora chiaro come la sessualità di Valchiria sarà ritratta su schermo o se avrà una sua valenza nel film.

Thor: Ragnarok arriva nei cinema italiani il prossimo 25 ottore.