Stasera in tv: "Io e lei" su Rai 1

Rai 1 stasera propone "Io e lei", commedia drammatica del 2015 diretta da Maria Sole Tognazzi e interpretata da Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Fausto Maria Sciarappa, Alessia Barela e Ennio Fantastichini.





Trama e recensione

Federica e Marina vivono insieme da diversi anni. Vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e modi di vita differenti, discutono e si amano discutendo come tutte le coppie del mondo. La loro storia d’amore è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica mossa da una serie di accadimenti entra in crisi. E comincia a porsi delle domande. Con chi vorrebbe dividere la propria vita? Chi è che ama veramente? E lei davvero, chi è? Una commedia d'amore vera, passionale, quotidiana e molto combattuta, come una piccola battaglia in cui vince solo chi sa lottare per la felicità. A patto di capire dove sia...

Note di regia

"Io e lei" nasce dal desiderio di raccontare le donne che incontro continuamente nella vita e che in genere hanno poche possibilità di diventare soggetti di racconto. E’ una riflessione cominciata con Viaggio sola e che continuo in questo film: anche Io e lei racconta, in una declinazione differente, la possibilità di fare una scelta libera. Mi piace raccontare donne autonome, molto più forti di quanto si creda, capaci di scegliere la propria vita, senza preoccuparsi del giudizio del mondo. Io e lei è un invito a non avere paura di scegliere di essere fino in fondo se stessi. La storia è quella di due donne che in età adulta e con trascorsi differenti si incontrano, si innamorano e decidono di vivere insieme. Due donne che vivono una relazione omosessuale in un’età e con delle meccaniche che sono allo stesso tempo inedite e molto comuni: quelle cioè di una qualunque coppia alle prese con impegni, felicità, insoddisfazioni, gelosie. Due donne innamorate narrate con maggiore attenzione alla loro ordinarietà e al loro quotidiano piuttosto che alla loro straordinarietà. C'è anche un piccolo e pudico omaggio, dopo tanti anni, a un film che ha segnato una svolta nel costume del nostro Paese e che per motivi famigliari mi è molto vicino, quel Vizietto, che sdoganò per le generazioni a venire un certo modo di trattare l'omosessualità, con divertimento e senza recriminazioni. Con Io e lei ho voluto realizzare un film capace di raccontare in una storia particolare dei sentimenti universali, attraverso la chiave della commedia. Più precisamente una commedia sentimentale, che possa essere al tempo stesso brillante, delicata e coinvolgente, capace di mostrare le sfumature di una serie di rapporti sentimentali che narrano quanto sia difficile la ricerca della felicità, per tutti. [Maria Sole Tognazzi]





La sceneggiatura del film è stata scritta dalla regista Maria Sole Tognazzi con Ivan Cotroneo e Francesca Marciano.



Maria Sole Tognazzi ha definito il film «un pudico, gentile ma lontanissimo omaggio» a Il vizietto di Edouard Molinaro, con Ugo Tognazzi e Michel Serrault.



Le musiche originali del film sono di Gabriele Roberto (la vita facile, È nata una star?, La prima volta di mia figlia). Roberto torna a collaborare con la regista Maria Sole Tognazzi dopo aver musicato Viaggio sola (2013).



La colonna sonora include il brano "Splendido splendente" di Donatella Rettore.



