Thor: Ragnarok, Kevin Feige conferma uno speciale "easter egg" incluso nel film

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 ottobre 2017

Thor: Ragnarok include uno speciale "esater egg" che farà la gioia dei fan più irriducibili dei fumetti Marvel.

Oggi 25 ottobre arriva nei cinema italiani l'atteso Thor: Ragnarok e se come noi amate dare la caccia a omaggi, citazioni e "easter egg" inclusi nel film, fareste bene a tenere gli occhi aperti perché il regista Taika Waititi ne ha disseminati a bizzeffe in Thor 3. Tra gli "easter egg" confermati segnaliamo la presenza di personaggi molto amati dai fan come Beta Ray Bill aka Beta Ray Thor, un mix artificiale dei guerrieri korbiniti più valorosi e L'Uomo Cosa (Man-Thing) alias Theodore "Ted" Sallis, un biochimico che ha lavorato ad una nuova versione del "siero del super-soldato" che ha dato vita a Captain America.

Il boss Marvel Kevin Feige ha recentemente rivelato che nel film c'è uno speciale easter egg che è il più grande che Thor: Ragnarok possa offrire, e bisogna ammettere che è qualcosa di piuttosto notevole. Feige aggiunge che l'easter egg in questione è mostrato anche nei trailer e negli spot tv.

Nel mucchio, i più grandi easter egg si trovano sul lato del Palazzo Sakaariano. Vediamo che ci sono i campioni precedenti del Gran Maestro oltre a Hulk che è in fase di costruzione. Si tratta di ogni sorta di easter egg che vanno in profondità nell'universo dei fumetti, con nomi che potrebbero o non potrebbero mai apparire nell'universo cinematografico, ma abbiamo pensato che sarebbe stato divertente celebrarli.

Le teste dei precedenti campioni gladiatori sul lato del palazzo del Gran Maestro a Sakaar sono chiaramente visibili nell'immagine che chiude l'articolo. Feige non menziona questi personaggi per nome, ma i fan si sono dati da fare e hanno confermato che questa struttura include Beta Ray Bill in alto a sinistra, Ares in alto a destra, Bi-Beast in basso a destra e Man-Thing in cima. Alcune delle altre teste sono ancora in discussione, anche se molti credono di poter vedere anche Fin Fang Foom. Anche se nessuno dei personaggi fa un'apparizione nel film, questo conferma che fanno parte del canone ufficiale dell'Universo Cinematografico Marvel.

Forse qualcuno di questi personaggi apparirà in Avengers: Infinity War o in Guardiani della Galassia Vol. 3 o forse uno dei personaggi collaterali più popolari otterrà il proprio film nella "Fase 4". Per il momento li possiamo vedere omaggiati ed è senza dubbio un graditissimo omaggio.

