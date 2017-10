Star Wars 8: nuove biografie dei personaggi rivelano dettagli su Poe Dameron e Maz Kanata

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 ottobre 2017

Nuove biografie dei personaggi di "Star Wars: Gli ultimi Jedi" rivelano dettagli inediti su Poe Dameron e Maz Kanata.

Il prossimo 13 dicembre arriva nei cinema italiani Star Wars: Gli ultimi Jedi, in cui ritroveremo tra gli altri il pilota X-Wing Poe Dameron, di cui sappiamo solo che parteciperà ad una missione speciale guidata dall'Ammiraglio Holdo e che avrà alcune scene di rilievo con il generale Leia. Ma cosa sta succedendo nella sua vita personale? E come la sfera personale influenzerà la sua vita professionale in veste di combattente per la Resistenza? Alcune nuove biografie dei personaggi aiutano a spiegare la sua storia e quella di Maz Kanata dopo la distruzione del suo castello in Star Wars: Il risveglio della Forza.

Ad ogni personaggio de "Gli ultimi Jedi" è stato assegnato una biografia aggiornata, ma è da Poe e Maz che arrivano nuove informazioni. Per quanto riguarda Poe sembra che la sua dedizione alla causa abbia attirato l'attenzione sia di Snoke che del Primo Ordine così come dei suoi superiori nella Resistenza. Poe ha ucciso una gran quantità di soldati nemici e ciò comincerà a pesare sulla sua coscienza, lui soffrirà di questa zona grigia in cui si sta muovendo e sembra che Star Wars 8 esplorerà questo conflitto interiore come spiega la sua biografia aggiornata.

Ora che il conflitto tra il Primo Ordine e la Resistenza si è trasformato in guerra totale, Poe è brillante come leader di una coraggiosa squadriglia di volo, ma mentre è coraggioso e un pilota qualificato, sia il Primo Ordine sia la Resistenza cominciano a temere per la sua dedizione allo sforzo bellico.

Abbiamo anche qualche nuova informazione su Maz Kanata. Finora la piccola pirata e contrabbandiera sensibile alla Forza non è apparsa in nessuno dei materiali promozionali de "Gli ultimi Jedi" e neanche nel nuovo trailer. Sappiamo però che sarà lei a guidare Finn e Rose Tico dal misterioso DJ sul pianeta casinò di Canto Bight. Ma per quale motivo? La nuova biografia di Maz precisa il suo ruolo nella Resistenza.

Dopo che Maz ha perso il suo castello, è stata costretta a svolgere un ruolo più attivo e approfittare dei suoi legami con il sottobosco criminale, fornendo un'assistenza cruciale alla Resistenza nella lotta contro il Primo Ordine, utilizzando ogni contatto di cui dispone.

Segnaliamo che questi ultimi aggiornamenti provengono dal sito ufficiale giapponese di Star Wars che fornisce anche una nuova sinossi, purtroppo priva di nuovi dettagli.

Dopo aver intrapreso i primi passi in un mondo più grande in Star Wars: Il risveglio della forza (2015), Rey continua il suo epico viaggio con Finn, Poe e Luke Skywalker nel prossimo capitolo della saga, Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il sito esplora meticolosamente tutti i personaggi principali in maniera chiara e coincisa, trovate le altre biografie a seguire.

Rey: Rey, ora consapevole del potere risvegliatosi della Forza, viaggia fino al mondo nascosto di Ahch-To. Sta cercando Luke Skywalker, che è l'ultimo Maestro Jedi nella Galassia e l'ultima speranza per la Resistenza. Rey sperava di trovare un eroe leggendario, ma trova invece un uomo in disaccordo con le sue aspettative.

Finn: Finn, ex soldato del Primo Ordine, precedentemente dedicatosi alla causa di combattente per la Resistenza continua la lotta. Ora è ad un crocevia in cerca di una risposta su quale sia il suo ruolo nella guerra.

BB-8: Un simpatico droide a forma di palla fedele a Poe Dameron, che gli ha fornito una chiave dati per trovare Luke Skywalker.

Kylo Ren: Umiliato dalla sua sconfitta per mano di Rey, Kylo Ren raddoppia i suoi sforzi per schiacciare la Resistenza. Tuttavia, anche se i suoi poteri nel Lato oscuro continuano ad aumentare, non è ancora sufficiente per impressionare il suo oscuro mentore Snoke, leader supremo del Primo Ordine.

Il maestro Jedi Luke Skywalker: Dopo che il tentativo di ricostruire l'Ordine Jedi è fallito, Luke Skywalker è scomparso dalla Galassia e in cerca di risposte è approdato sul pianeta Ahch-To. Anche se sembra intenzionato a vivere un stile di vita modesto, appartato e lontano dalla guerra, la Resistenza ha bisogno dell'eroe che ha sconfitto Darth Vader per avere una possibilità contro il Primo Ordine.

Generale Leia Organa: Leia Organa, il cui figlio la tradì e passò al Lato oscuro, sta guidando la flotta della Resistenza in battaglia. Il generale Leia sfrutta le sue decadi di esperienza per fermare l'avanzata del Primo Ordine.

Supremo Snoke: Snoke, oscuro leader del Primo Ordine, finalmente emerge dall'ombra per condurre il Primo Ordine alla vittoria dopo la distruzione della Base Starkiller.

Generale Armitage Hux: Anche se la Base Starkiller è stata distrutta, la leadership della Nuova Repubblica è stata eliminata dal fuoco della super-arma sotto il comando di Hux. Dal ponte dello Star Destroyer "Finalizer", Hux impartisce comandi per scovare e distruggere la Resistenza.

Capitano Phasma: Capitano Phasma, nota per la sua caratteristica armatura metallica, è scappata dalla Base Starkiller poco prima che venisse distrutta. Prendendo il comando del Corpo Stormtrooper, Phasma è determinata a distruggere la Resistenza e a sistemare una questione personale.

Chewbacca: Il co-pilota del Millennium Falcon Chewbacca, un navigatore fedele, sta ora accompagnando Rey nella sua ricerca per trovare Luke Skywalker.

R2-D2: un droide con varie abilità, che vanno dalla manovra di veicoli spaziali alla decrittografia. R2-D2 ha dormito da quando le strade di Luke e del droide si sono divise, ma l'astrodroide è riuscito a riattivarsi e condurre la Resistenza al nascondiglio di Luke.

C-3PO: Il sempre più preoccupato droide protocollare C-3PO è più ansioso che mai con la minaccia del Primo ordine all'orizzonte, ma continua a servire fedelmente il generale Leia Organa.