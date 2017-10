Chuck Steel: Night of the Trampires - trailer della comedy horror d'animazione in CG e stop-motion

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 ottobre 2017

Chuck Steel - Night of the Trampires: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Mike Mort.

Animortal Studio ha reso disponibili trailer e poster di Chuck Steel: Night of the Trampires, una nuova fenomenale comedy d'animazione a tinte horror realizzata in un mix di CG e stop-motion.

Il film segue il poliziotto Chuck Steel che ha il compito di prevenire la peggiore piaga che abbia mai colpito Los Angeles, un flagello di letali Trampires, ibridi mutanti di vampiri e vagabondi.

Alla fine del 2014, dopo il successo del cortometraggio "Chuck Steel: Raging Balls of Steel Justice", lo ​​sceneggiatore, regista e produttore Mike Mort ha deciso di ampliare il corto in un lungometraggio realizzandolo presso gli Animortal Studio, uno studio d'animazione britannico che si trova nel Galles del Sud.



Non è più il 1985...è il 1986, e Chuck Steel è "il migliore dannato poliziotto su piazza" secondo il suo sin troppo paziente capo, il capitano Jack Schitt. Ma anche questo cane sciolto, mina vagante, lupo solitario, poliziotto che opera al limite e non gioca secondo le regole, vede il suo lavoro a rischio quando il governatore di LA decide di ridurre gli orari di club e bar, un provvedimento che innesca improvvisamente un'inesplicabile serie di sparizioni di alto profilo nella città. Le sparizioni hanno la stessa cosa in comune, una scena del crimine coperta di sangue, ma senza alcun segno della vittima. La polizia è perplessa fino a quando non arriva una svolta nel caso, con una delle vittime che riesce a scappare. Chuck si reca ad interrogare la vittima all'ospedale, ma viene affrontato da un vecchio folle che si presenta come Abraham Van Rental che avvisa un Chuck incredulo che un malvagio flagello sta per abbattersi sulla città di Los Angeles, il flagello dei TRAMPIRES, un ibrido mutato di vampiro e vagabondo.