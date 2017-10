Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove action figures svelano dettagli su "Star Wars 8"?

Di Pietro Ferraro giovedì 26 ottobre 2017

Quattro nuove action figures di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" includono dialoghi potenzialmente rivelatori.

Il misterioso "DJ" di Benicio Del Toro non è ancora stato mostrato in nessuno dei trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Ora grazie a quattro action figures Hasbro "Force Link" possiamo scoprire alcune frasi pronunciate da Benicio Del Toro che potrebbero svelare qualche dettaglio in più su DJ.

Il 13 dicembre Star Wars 8 approderà nei cinema italiani

Il 13 dicembre Star Wars 8 approderà nei cinema italiani, e nonostante l'ottimo lavoro di Disney nel tenere nascosti dettagli sul film questo non ha impedito ai fan di indagare e scoprire il più possibile della misteriosa trama. Finora solo tre minuti del film di due ore sono stati rivelati, con sostanzialmente più "dietro le quinte" che vere e proprie scene del film. Benicio Del Toro è stato mostrato, anche se brevemente, in uno speciale dal set, e lo abbiamo visto per la prima volta come parte di un ricco servizio di Vanity Fair sull'avventura sci-fi, che è stato il primo a rivelare molti dei nuovi personaggi del sequel e alcuni dettagli segreti. Ma al di là di questo, non conosciamo nemmeno il vero nome del personaggio di Benicio Del Toro.

Anche se nel merchandise viene chiamato "DJ", questo non è il vero nome del personaggio di Benicio Del Toro. Il regista Ryan Johnson ha confermato all'inizio dell'anno che nessuno ne "Gli ultimi Jedi" lo chiama DJ, e che si tratta semplicemente del nome utilizzato sul set per contrassegnare il personaggio. Molti credono che DJ stia per "Dark Jedi", ma una recente traduzione nel linguaggio Aurebesh della scritta "Non aderire" stampigliata sul copricapo del suo abito vista su una statuina FUNK POP!, spiega la posizione di DJ riguardo al conflitto in atto nella galassia. DJ non è schierato con nessuno, lui non vuole appartenere alla Resistenza o al Primo Ordine, e questo è evidente anche dalle frasi incluse nell'action figure.

"Se il prezzo è giusto", questo recita uno dei dialoghi della figure di Benicio Del Toro, che indica il suo essere di fatto un mercenario e la sua indole di vendersi al miglior offerente. E' un po' come lo Han Solo dei primi tempi, solo un po' più ambiguo. Han di fatto parte al salvataggio della principessa Leia per riscuotere una ricompensa, per poi tirare fuori il suo lato eroico, ma il DJ di Benicio Del Toro di eroico non sembra avere davvero nulla, ma chissà anche lui potrebbe nascondere una coscienza da qualche parte.

La seconda frase del dialogo "Force Link" di DJ è "Hey, sono un ladro". Questo spiega perché è stato arrestato su Canto Bight e perché la Resistenza ha bisogno del suo aiuto. Hanno bisogno di lui per rubare qualcosa. La figure dice anche: "Togliamoci il pensiero" e "Posso farvi uscire da qui", quest'ultima frase sembra una promessa che probabilmente fa a Finn e Rose, che stanno tentando di liberarlo dalla prigione di Canto Bight. Il dialogo più interessante è "Oh santo Hutt!", il termine si riferisce all'esclamazione "Santo cielo", il che sembra mostrare che DJ abbia un qualche legame con la famiglia criminale degli Hutt ed è possibile che DJ stia lavorando con o per uno dei parenti di Jabba.

La nuova figure "Exile Jedi" di Luke Skywalker non è altrettanto rivelatoria, in quanto svela dialoghi che abbiamo potuto ascoltare nell'ultimo trailer. Luke sembra stia parlando con Rey quando dice: "Affronta le tue emozioni", "Non dovresti essere qui" e una delle frasi che probabilmente ascolteremo nelle prime scene del film, "Come mi hai trovato?", che potrebbe essere una delle prime cose che Luke dice a Rey quando lei gli consegna la spada laser. Ultime frasi incluse nella figure sono l'esclamazione "Noooo!" che potrebbe riguardare praticamente quasi tutto e Luke Skywalker che nella sua veste di maestro Jedi chiede: "Cosa sai della Forza?"

Anche la figure di Rey "Island Journey" non rivela molto di più di ciò che abbiamo visto nell'ultimo trailer. Sembra rivolgersi a Luke quando risponde: "Sono Rey" e quando spiega al suo futuro maestro: "E' la Resistenza che mi ha mandato". Sembra aver bisogno di aiuto con qualcosa ad un certo punto quando chiede "ho bisogno di aiuto e in fretta" e poi esclama all'indirizzo di qualcuno: "Tu sei un mostro", una frase che abbiamo già sentito in "Il risveglio della Forza".

L'ultima figure che fornisce un nuovo dialogo è quella del Generale Leia. Sembra che raduni le sue truppe mentre si preparano a combattere contro il Mega-Star Destroyer di Snoke, affermando all'indirizzo dei suoi soldati della Resistenza: "Uniti possiamo sconfiggere il Primo Ordine" augurando poi loro, "Che la Forza sia con voi". Il resto del suo dialogo sembra provenire da ordini impartiti durante un attacco contro il Primo Ordine: "Inviali!" seguito da "Farò tutto quello che posso per aiutare" e "Tutte le truppe aprano il fuoco!"

