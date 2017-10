Al cinema dal 26 ottobre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 26 ottobre 2017

Arrivano in sala il cinecomic "Thor 3", il thriller "La ragazza nella nebbia", la commedia italiana "Terapia di coppia per amanti", il biografico "Vittoria e Abdul" e il film d'animazione "Vampiretto".

- Thor: Ragnarok (USA 2017 - Azione / Supereroi - Durata 130 minuti) di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum. Trama: Nel terzo film che lo vede protagonista, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok, la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana, per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk. TRAILER ITALIANO

- La ragazza nella nebbia (Italia / Francia / Germania 2017 - Thriller - Durata 127 minuti) di Donato Carrisi con Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Michela Cescon, Greta Scacchi, Jean Reno. Trama: Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte di nebbia, uno strano incidente. L’uomo alla guida viaggiava da solo. È incolume. Allora perché i suoi abiti sono sporchi di sangue? L’uomo si chiama Vogel e fino a poco prima era un poliziotto famoso. E non dovrebbe essere lì. Un mite e paziente psichiatra cerca di fargli raccontare l'accaduto, ma sa di non avere molto tempo. Bisogna cominciare da alcuni mesi addietro. Quando, due giorni prima di Natale, proprio fra quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: Anna Lou aveva capelli rossi e lentiggini. Però il nulla che l'ha ingoiata per sempre nasconde un mistero più grande di lei. Un groviglio di segreti che viene dal passato, perché ad Avechot nulla è ciò che sembra e nessuno dice tutta la verità. Questa non è una scomparsa come le altre, in questa storia ogni inganno ne nasconde un altro più perverso. E forse Vogel ha finalmente trovato la soluzione del malvagio disegno: lui conosce il nome dell'ombra che si nasconde dentro la nebbia, perché "il peccato più sciocco del diavolo è la vanità"... Ma forse ormai è troppo tardi per Anna Lou. E anche per lui. TRAILER UFFICIALE

- Terapia di coppia per amanti (Italia 2017 - Commedia - Durata 97 minuti) di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Anna Ferzetti, Alan Sorrenti. Trama: Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono sposati...ma non tra di loro. Incoscienti e innamorati, si ritrovano uniti da una passione incontrollabile. La loro relazione fatta di attrazione, schermaglie, risate e incontri clandestini nella camera di un B&B, approda dall'analista che, seppur spiazzato nel trovarsi di fronte una coppia clandestina, accetterà l'incarico. Un’immersione nei sentimenti che nascono dal timore, che quasi tutti abbiamo provato almeno una volta, di affidarci all'amore e all’impulso di cambiare vita. TRAILER UFFICIALE

- Vittoria e Abdul (USA / Gran Bretagna 2017 - Biografico - Durata 149 minuti) di Stephen Frears con Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Tim Pigott-Smith, Olivia WilliamS, Michael Gambon. Trama: Il film racconta la storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell'incredibile regno della Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar Judi Dench). Quando il giovane commesso Abdul Karim (Ali Fazal) si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità. TRAILER ITALIANO

- Vampiretto (Germania 2017 - Animazione - Durata 83 minuti) Un film di Richard Claus e Karsten Kiilerich. Trama: Vampiretto racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del giorno Rudolph si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l'umano Tom, che adora i vampiri e diventa subito suo amico. Tom aiuterà Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri. TRAILER ITALIANO

- Good Time (USA 2017 - Drammatico - Durata 99 minuti) di Ben Safdie e Joshua Safdie con Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Buddy Duress, Shaun Rey, Souleymane Sy Savane. Trama: Dopo che una rapina in banca fallisce portando all’arresto di suo fratello minore, Costantino Nikas (Robert Pattinson) si imbarca in una terribile odissea nell’inferno della città, nel tentativo sempre più disperato e pericoloso di trascinare fuori dal carcere il fratello. Nell’arco di una notte altamente adrenalinica, Costantino si ritrova in una folle discesa nella violenza mentre sfi da il tempo per salvare se stesso e il fratello, dal momento che le loro vite sono in pericolo. TRAILER ITALIANO

- Cure a domicilio (Repubblica Ceca / Slovacchia 2017 - Commedia / Drammatico - Durata 92 minuti) di Slávek Horák con Alena Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová, Sara Venclovská. Trama: La protagonista del racconto è Vlasta, che lavora come infermiera a domicilio in una cittadina della Moravia. È una donna generosa e pragmatica che ha dedicato tutta la sua vita al marito, alla figlia e ai suoi pazienti. Ha sempre messo le esigenze degli altri davanti alle proprie, crede fermamente nella medicina tradizionale e nella competenza dei medici. Un giorno scopre di essere malata e cerca di dare una svolta alla sua vita. Costretta ad abbandonare ogni certezza, capisce a sue spese che questo atteggiamento altruista può essere anche profondamente autodistruttivo. Grazie a una nuova amica, pranoterapista e insegnante di ballo, e a una guru dai metodi discutibili, Vlasta giunge ad accettare che, come tutti, anche lei ha bisogno di amore e di attenzioni.. TRAILER ITALIANO

- Così parlò De Crescenzo (Italia 2017 - Documentario - Durata 78 minuti) di Antonio Napoli con Luciano De Crescenzo, Renzo Arbore, Isabella Rossellini, Bud Spencer, Lina Wertmüller, Marisa Laurito. Trama: Nato a Napoli, Luciano De Crescenzo dopo aver studiato e lavorato 20 anni come ingegnere presso la IBM ha iniziato la sua carriera come scrittore e divulgatore di successo della filosofia e mitologia greca. Luciano è stato anche fotografo, sceneggiatore, regista, attore, vignettista e presentatore televisivo. Tra il presente e il passato, il film ci trasporta lungo un viaggio alla scoperta di un grande uomo contemporaneo, grande compagno di avventure di Renzo Arbore, amico di Federico Fellini, spesso chiacchierato per i suoi flirt con bellissime donne, ma che non smette mai di pensare al suo più grande amore, l’attrice Isabella Rossellini. Attraverso la sua vita, i suoi libri e i suoi film, Luciano De Crescenzo ci trasmette con emozione tutta la potenza delle preziose qualità che più lo contraddistinguono: semplicità, ironia e un’infinita gioia di vivere. TRAILER ITALIANO