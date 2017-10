Thor: Ragnarok - la colonna sonora di Thor 3

Di Pietro Ferraro sabato 28 ottobre 2017

Thor Ragnarok ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale di Thor 3.

Ha debuttato nei cinema italiani Thor: Ragnarok che si è dimostrato un intrigante cinecomic spassoso e visivamente audace, in parte ispirato dal recente revival anni '80, ma il film di Taika Waititi ha un'altro scopo che spiega pienamente l'approccio farsesco e kitsch dell'intera operazione.

Il più grosso errore che si può commettere con Thor: Ragnarok è quello di guardarlo come un film a sé stante o collegato alle due precedenti avventure del Dio del tuono asgardiano. Thor: Ragnarok non è altro che un ponte tra i film dei Guardiani della Galassia e l'atteso Avengers: Infinity War, un film che crea una connessione anche estetica tra l'ipercolorata space-opera di James Gunn e l'Universo cinematografico Marvel, basta guardare quanto il film sia aderente con le avventure e il mondo dei "Guardiani" con personaggi eccentrici come il Gran Maestro di Jeff Goldblum così simile al Collezionista di Benicio Del Toro, alieni di ogni forma e fattezza, prodi e volitive eroine al femminile, vedi la forte e autoritaria Valchiria che rispecchia in parte la Gamora di Zoe Saldana. Il compito di Thor: Ragnarok è simile a quello espletato dal crossover Captain America: Civil War, fondere in un'unica visione la parte dell'UCM ancora in qualche modo orgogliosamente "outsider" all'interno dell'Universo Marvel, quella dei Guardiani della Galassia che ritroveremo in "Infinity War" a combattere al fianco degli Avengers contro la minaccia cosmica Thanos.

In questo tentativo perfettamente riuscito di connettere esteticamente Guardiani della Galassia all'UCM attraverso questa nuova avventura "cosmica" di Thor, operazione iniziata a suo tempo con Doctor Strange, c'è anche la colonna sonora dall'impronta peculiare che il regista Taika Waititi utilizza alle stregua di James Gunn con travolgenti hit come "Immigrant Song"dei Led Zeppelin e le musiche originali di Mark Mothersbaugh dei Devo, tra i suoi crediti ricordiamo musiche per The lego Movie, 21 Jump Street e Le avventure acquatiche di Steve Zissou. La colonna sonora di Thor: Ragnarok utilizza sintetizzatori e risulta ampiamente influenzata dalle composizioni di Jean-Michel Jarre.

Prima di lasciarvi alla track-list ufficiale vi segnaliamo una curiosità: il regista Taika Waititi in prima battuta aveva pensato ai Queen per le musiche del film, senza dubbio ispirato dall'iconica soundtrack del "Flash Gordon" anni '80 che il gruppo britannico musicò e che molto condivide con l'impronta colorata e kitsch che Waititi ha dato al suo Thor.

TRACK LISTINGS:

1. Ragnarok Suite

2. Running Short on Options

3. Thor: Ragnarok

4. Weird Things Happen

5. Twilight of the Gods

6. Hela vs. Asgard

7. Where am I?

8. Grandmaster's Chambers

9. The Vault

10. No One Escapes

11. Arena Fight

12. Where's the Sword?

13. Go

14. What Heroes Do

15. Flashback

16. Parade

17. The Revolution Has Begun

18. Sakaar Chase

19. Devil's Anus

20. Asgard Is a People

21. Where To?

22. Planet Sakaar

23. Grandmaster Jam Session

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.