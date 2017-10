Stasera in tv: "Going Clear - Scientology e la prigione della fede" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 26 ottobre 2017

Rai 3 stasera propone "Going Clear: Scientology e la prigione della fede", film documentario del 2015 diretto da Alex Gibney.





Cast

Alex Gibney: Voce narrante

Lawrence Wright: Sè stesso

Mike Rinder: Sè stesso

Jason Beghe: Sè stesso

Paul Haggis: Sè stesso





Trama e recensione

Il regista statunitense Alex Gibney torna ad indagare i segreti della religione dopo lo scioccante doc "Mea Maxima Culpa: Silenzio nella Casa di Dio", questa volta basandosi sull’omonimo best seller del Premio Pulizer Lawrence Wright. Gibney racconta la storia di otto ex appartenenti alla chiesa di Scientology, l’organizzazione che vanta tra i suoi membri alcune grandi star di Hollywood, mostrando come questa riesca a produrre veri credenti, raccontando le loro esperienze e cosa sono disposti a fare in nome di quel credo. Questo nuovo, importante documentario racconta anche le origini del culto, dal suo concepimento nella mente del suo fondatore L. Ron Hubbard, al crescere della sua popolarità a Hollywood e altrove. Il cuore del film è costituito da una serie di dettagli scioccanti rivelati da alcuni ex fedeli, tra i quali anche alcune celebrità come lo scrittore e regista Paul Haggis (Crash), che descrivono la sistematicità delle violenze e dei tradimenti perpetrati dai funzionari della Chiesa, inclusi gli attuali dirigenti. Going Clear - Scientology e la prigione della fede è un coraggioso film che parla di egocentrismo, sfruttamento e sete di potere.

Going Clear: Scientology e la prigione della fede - recensione Dalla fondazione di Hubbard all'esplosione del movimento a metà degli anni '90, Alex Gibney si occupa di Scientology, uno dei fenomeni più rilevanti della recente storia americana. Leggete la nostra recensione di Going Clear





Curiosità