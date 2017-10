La luce dopo il tramonto, Scarlett Johansson protagonista

Di Federico Boni giovedì 26 ottobre 2017

Un altro romanzo pronto a sbarcare al cinema.

Scarlett Johansson sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico de La luce dopo il tramonto, romanzo del 2014 edito in Italia da Narrativa Nord. Parola di Variety. Il cabina di regia l'esordiente Gregory Crewdson, impegnato anche allo script insieme alla compagna Juliane Hiam. Marc Platt, produttore di La La Land e La Ragazza del Treno, si occuperà della produzione con la sua Platt Productions.

Protagonista del romanzo Tyler, ragazzo davvero speciale. E non perché è affetto da una rarissima malattia genetica che lo costringe a vivere al buio, quasi sempre nella sua stanza, senza altri contatti con l'esterno che non siano i familiari e Internet. No, Tyler è un ragazzo speciale perché, nonostante tutto ciò, è sicuro che prima o poi troverà il suo posto nel mondo. E lì fuori, da qualche parte, che lo aspetta. Lui deve solo cogliere l'occasione giusta per dimostrare agli altri, in particolare a sua madre, che nella vita se la può cavare anche da solo. Ed è per questo che, quando in un freddo pomeriggio di pioggia, la figlia dei suoi vicini scompare nel nulla, Tyler si mette in testa di risolvere il mistero e, all'insaputa di tutti, la notte inizia a uscire di casa per andare a caccia d'indizi, scoprendo così i piccoli, grandi segreti degli abitanti del quartiere. Ma, a poco a poco, si renderà conto che è proprio la sua famiglia a nascondere i segreti più pericolosi. Dodici anni fa, la vita di Ève Lattimore è cambiata per sempre. Seduta in un asettico studio medico, con in grembo il figlio di due anni e stringendo la mano del marito per farsi forza, ha ascoltato la diagnosi: per Tyler, anche la minima esposizione alla luce del sole potrebbe essere fatale. Da allora, ogni mattina prima che sia l'alba, Ève si assicura che il figlio finisca la colazione in tempo e ritorni in camera sua, dove le finestre sono schermate con pesanti tende nere. Poi chiude la porta a chiave, per riaprirla solo, dopo il tramonto...

Scarlett indosserà gli abiti della mamma di Tyler, Ève Lattimore.

Fonte: Comingsoon.net