Stasera in tv: "L'estate addosso" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 27 ottobre 2017

Rai 3 stasera propone "L'estate addosso", film drammatico del 2016 diretto da Gabriele Muccino e interpretato da Brando Pacitto, Matilda Lutz, Taylor Frey, Joseph Haro e Timothy Martin.





Cast e personaggi

Brando Pacitto: Marco

Matilda Lutz: Maria

Taylor Frey: Matt

Joseph Haro: Paul

Timothy Martin: Ken

Jessica Rothe: Jules

Tatiana Luter: Amy

Laura Cayouette: madre di Paul

Scott Bakula: padre di Paul

Guglielmo Poggi: Vulcano





Trama e recensione

Marco ha 18 anni, sta per diplomarsi al liceo e non ha idea di cosa fare il prossimo anno, quando a Settembre ognuno dovrà scegliere che strada intraprendere nella vita, se proseguire gli studi o affrontare il mondo del lavoro. Maria è una ragazza della stessa scuola, anche lei appena diplomata, che Marco detesta e considera pedante e conservatrice. Un amico comune ed un imprevisto li porteranno a partire insieme per San Francisco, dove ad attenderli ci sono Matt e Paul. I due ragazzi americani sono una coppia e si portano dietro le difficoltà di essere cresciuti a New Orleans, nella Louisiana profonda e omofobica. Nonostante le premesse della partenza e la diffidenza iniziale, i quattro diventeranno amici e intraprenderanno un viaggio on the road, che li porterà a fare i conti con loro stessi e a definire chi sono e vorranno essere. Ci sono estati che si portano addosso per sempre. Questa è la storia di una di quelle.

L'estate addosso: recensione del film di Gabriele Muccino Gabriele Muccino fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con L'Estate Addosso, suo decimo lungometraggio.





Curiosità



Si tratta del quinto film "americano" di Gabriele Muccino dopo La ricerca della felicità (2006), Sette anime (2008), Quello che so sull'amore (2012), Padri e figlie (2015).



Il titolo "L'estate addosso" è tratto dall'omonimo singolo di Jovanotti, di cui lo stesso Muccino aveva diretto il videoclip ufficiale.



Le riprese del film si sono svolte tra Roma, San Francisco e New Orleans.



Il film ha fruito di un budget di 5.800.000 euro.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Lorenzo "Jovanotti" Cherubini.



Quando ho visto il primo montaggio del film senza le musiche ci ho immaginato qualcosa di immediato, essenziale e il più istintivo possibile. Ho deciso che avrei voluto che la colonna sonora nascesse direttamente sulle immagini, quasi in diretta, e ho prenotato uno studio per una sola settimana imponendomi di essere volutamente rapido, per sottolineare l’atmosfera di scoperta che c’è in tutto il film...I ragazzi scoprono la vita e la musica prende forma con la loro scoperta, dal nulla, come se fosse nella loro testa. Non ho voluto orchestra, non ho voluto preprodurre nulla, e il risultato mi piace molto. È la mia prima colonna sonora ed è stata una bella esperienza. Jovanotti



La colonna sonora include i singoli "Welcome to the World" interpretato dal cantante italiano Jaselli e "Full of Life", versione in lingua inglese del singolo "Pieno di vita" di Jovanotti interpretata dalla cantante statunitense Ashley Rodriguez.



TRACK LISTINGS:

1. L'estate addosso - Jovanotti

2. L'estate arriva - Jovanotti

3. Variazioni estive - Jovanotti

4. 3000 euro - Jovanotti

5. Welcome to the World - Jovanotti

6. Sul lungomare del mondo - Jovanotti

7. Sgangherata - Jovanotti

8. Indie Summer - Jovanotti

9. Beibee - Jovanotti

10. Frisco Night - Jovanotti

11. Beach bacio - Jovanotti

12. Estate cubana - Jovanotti

13. Full of Life – Ashley Rodriguez

14. Playa Spiaggia Beach - Jovanotti

15. New York addosso - Jovanotti

16. L'estate della nostra vita - Jovanotti

17. Feel the Summer on My Skin - Jovanotti feat. Jaselli