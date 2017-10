Thor: Ragnarok - Tessa Thompson chiarisce sulla bisessualità di Valchiria

Di Pietro Ferraro venerdì 27 ottobre 2017

La bisessualità di Valchiria non viene menzionata in "Thor: Ragnarok" e l'attrice Tessa Thompson fa chiarezza sulle sue affermazioni.

All'inizio di questa settimana, l'attrice Tessa Thompson ha risposto ad un commento su Twitter sul fatto che il suo personaggio Valchiria è bisessuale in Thor: Ragnarok. La Thompson ha detto: "Lei è bisessuale, e si, lei se ne infischia altamente di ciò che gli uomini pensano di lei. Che gioia interpretarla!". La risposta di Tessa Thompson si è diffusa come un incendio e molti hanno cominciato a lodare l'Universo Cinematografico Marvel per aver introdotto il suo primo personaggio LGTBQ sul grande schermo, ma sembra che i festeggiamenti siano stati un po' prematuri. Come risulta, la sessualità di Valchiria non è specificata in Thor: Ragnarok, cosa che ha spinto la Thompson a fare una dichiarazione per chiarire il suo precedente commento.

Tessa Thompson ha utilizzato nuovamente Twitter per chiarire la sua affermazione dicendo che Valchiria è "bisessuale nel fumetto", ma ha anche aggiunto che la sua sessualità non è "esplicitamente affrontata" in Thor: Ragnarok.

SI! Val è bisessuale nei fumetti e sono stata fedele a quello nella sua rappresentazione, ma la sua sessualità non è esplicitamente affrontata in Thor: Ragnarok.

Così, la sessualità di Valchiria non viene esplicitata nel film, ma Tessa Thompson l'ha raffigurata come se fosse bisessuale, proprio come la sua controparte dei fumetti.

Piuttosto che un personaggio dei fumetti femminile dal look maschile, l'aspetto originario di Valchiria nei fumetti era un travestimento / potenziamento usato dalla strega asgardiana Amora alias Incantatrice. Come Valchiria, Incantatrice ha "incantato" i principali personaggi femminili dei Vendicatori cercando di dominare le controparti maschili.

Valchiria è la più forte del suo popolo e il suo corpo è molto più denso di quello degli esseri umani. Non è immortale, ma lei invecchia molto più lentamente degli esseri umani ed è immune da tutte le malattie terrene rendendola difficile da ferire. La fisiologia asgardiana di Valchiria contribuisce anche al suo potere in quanto innalza il suo livello di resistenza. Valchiria può percepire l'approssimarsi della morte da una sorta di aura che circonda il corpo di una persona. Inoltre Valchiria può trasportare se stessa e un corpo moribondo o morto da e verso il reame dei morti.