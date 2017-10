Contra: Konami annuncia il film live-action del videogame anni '80

Di Pietro Ferraro venerdì 27 ottobre 2017

Konami ha confermato lo sviluppo di un film live-action e di una serie tv ispirati al videogame arcade Contra.

Konami Digital Entertainment Co., Ltd. ha annunciato oggi che il suo videogame sparatutto Contra diventerà un film live-action e sarà adattato anche in una serie tv. Sin dal suo esordio come un gioco arcade d'azione nel 1987, la famosa serie Contra ha continuato a offrire titoli per piattaforme multiple come sistemi domestici e dispositivi mobili. L'ultimo titolo della popolare serie è il gioco per dispositivi mobili, Contra: Return uscito in Cina e accompagnato da recensioni entusiastiche.

La dichiarazione di un rappresentante di Konami sullo sviluppo del film:

Alla Konami non solo utilizziamo il nostro IP per sviluppare giochi, ma stiamo anche lavorando per portare varie forme di intrattenimento a persone in tutto il mondo. Per questo progetto, avremo la nostra sede a Pechino, in Cina, e abbiamo come partner Starlight Film, tra gli altri, per produrre i film.

Starlight Film è una società di produzione video fondata nel 2005. La sua attività principale è la pianificazione e la produzione di film, investimenti in film, la gestione degli artisti, nonché la distribuzione e la promozione. Inoltre anche WeFmedia e Hanwin Film supporteranno la produzione.

C'è stata notizia in aprile di una sceneggiatura per un film Contra presentata da Beijing Starlit Movie e TV Culture e approvata dall'ufficio per il cinema cinese. La fonte riportava Wei Nan come lo sceneggiatore dietro questo film Contra, ma il suo nome non viene citato nel comunicato stampa Konami. E' possibile che la "Beijing Starlit Movie e TV Culture" potrebbe in realtà essere la stessa società di Starlight Film, dal momento che Konami ha rivelato che questo progetto avrà sede a Pechino. Un articolo di aprile di "China Film Insider" ha rivelato che il progetto è quello di dare una nuova impronta cinese sulla storia, anche se sarà ancora incentrata sugli stessi comandanti del gioco originale, Bill Rizer e Lance Bean.





Nel 1988, un enorme meteorite si abbatte su un'isola disabitata nel Mar Cinese Meridionale, Chen Qiang e Li Zhiyong indagano senza successo. 29 anni dopo, Chen invia i comandanti Bill e Lance in una missione di combattimento per neutralizzare la malvagia organizzazione Red Falcon, ma finiscono per affrontare un nemico completamente differente.

L'originale gioco arcade Contra è stato lanciato nel febbraio del 1987, con la versione più popolare uscita per NES nel 1988. La storia del gioco è ambientata nel 2633, quando la malvagia organizzazione terroristica Red Falcon che ha base nell'arcipelago di Galuga vicino alla Nuova Zelanda trama per conquistare il mondo. Due comandanti, i soldati scelti Bill Rizer e Lance Bean dell'unità Contra, soldati specializzati in guerriglia, vengono inviati sull'isola per distruggere le forze nemiche e scoprire la vera natura dell'entità aliena che le controlla. Resta da vedere come il film sarà fedele a questa storia, ma dal momento che il progetto è stato sviluppato dalla società che ha creato il gioco, sembra probabile.

Il videogioco originale di Contra ha generato il sequel Super Contra, oltre a alcuni giochi strettamente concepiti per i mercati delle console domestiche come il gioco Super Nintendo Contra III: The Alien Wars e Contra: Hard Corps per Sega Mega Drive.

