Star Wars 8: Luke e Rey si scontreranno in un duello all'ultimo sangue?

Di Pietro Ferraro sabato 28 ottobre 2017

Luke e Rey si sfideranno all'ultimo sangue in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi"? E' l'ultima teoria proposta dai fan.

Star Wars: Gli ultimi Jedi debutta nei cinema italiani il prossimo 13 dicembre e l'entusiasmo che circonda il film è ad alto livello, con l'ultimo trailer rilasciato che è stato passato al microscopio in cerca di indizi rivelatori sul futuro di Rey e dell'iconica "galassia lontana lontana". Ora l'account Twitter Star Wars Stuff ha messo insieme una sequenza interessante dal trailer con alcuni dei filmati "dietro le quinte" recentemente pubblicati che hanno debuttato all'inizio di questa settimana. La scena potrebbe coinvolgere uno scontro tra Rey e Luke Skywalker che potrebbe anche portare alla morte del maestro Jedi.

Dal rilascio lo scorso aprile del primo teaser trailer de "Gli Ultimi Jedi" i fan di Star Wars hanno concentrato la loro attenzione su Luke Skywalker che in coda al filmato afferma: "Conosco solo una verità: il tempo della fine dei Jedi è giunto". Poi all'inizio di questo mese è arrivato il poster ufficiale e del materiale promozionale con "buoni e cattivi" del film raggruppati sul Lato chiaro e sul Lato oscuro della Forza e con Luke che appariva in entrambi gli schieramenti mostrando una doppiezza inedita. Inoltre Mark Hamill ha accennato molte volte di essere rimasto sconvolto quando ha letto la sceneggiatura de "Gli Ultimi Jedi" di Rian Johnson, affermazione che ha portato molti a credere che Luke potrebbe intraprendere un percorso verso il Lato oscuro nel prossimo film.

Incorporando screenshot dell'ultimo trailer con quelli della recente featurette "dietro le quinte", sembra molto probabile che Rey affronterà Luke in duello. L'immagine da sopra la spalla di Rey che guarda Luke e quella di lui in terra sono estrapolate dal trailer mentre l'inquadratura del presunto attacco di Rey proviene dalla featurette. Colorazione, location, i loro vestiti umidi così come i capelli, fanno sembrare tutto visivamente omogeneo portando a pensare che tutto si svolga all'interno della stessa scena. Ciò potrebbe avvenire nella scena in cui Luke Skywalker dice: "Questa storia non andrà come tu pensi". Molti pensano che Luke stesse parlando con Kylo Ren, ma l'affermazione ha un senso anche quando viene applicata a Rey.

Questa è naturalmente tutta una speculazione, poiché i due potrebbero essere impegnati nell'addestramento Jedi di Rey, ma considerando i fattori esterni e le modifiche volutamente ingannevoli del trailer, certamente sembra che vedremo un qualche confronto fisico tra padawan e maestro. Anche se non è da scartare l'ipotesi di una visione dell'albero della Forza, come quella vista in L'impero colpisce ancora, dove Luke affronta Darth Vader / se stesso in una grotta. La maggior parte delle modifiche fuorvianti ha a che fare con Rey e Kylo Ren, che potrebbero rappresentare solo una fonte di distrazione affinchè non si prenda in considerazione la possibilità che ne "Gli Ultimi Jedi" sia invece Luke a passare al Lato oscuro. Daisy Ridley in un'intervista ha detto che Luke "potrebbe non essere quello che Rey si aspetta...è sempre difficile incontrare i tuoi eroi", ma ciò potrebbe essere connesso alla riluttanza di Luke ad unirsi alla Resistenza e al suo voler restare fuori dal conflitto con il Primo ordine. Insomma è possibile tutto come il contrario di tutto e forse la frase pronunciata da Luke "Questa storia non andrà come tu pensi" è in realtà un messaggio di Rian Johnson rivolto ai fan che stanno guardando il trailer e che promette un colpo di scena talmente scioccante che davvero nessuno potrebbe mai immaginare.