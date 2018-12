Shazam!: nuove immagini e locandine ufficiali del film DC

Di Pietro Ferraro sabato 29 dicembre 2018

Zachary Levi è il supereroe Shazam! nel nuovo film DC in uscita al cinema il 4 aprile 2019.

Shazam!: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film con supereroi di David F. Sandberg nei cinema italiani dal 4 aprile 2019.

Disponibili due nuovi poster e due nuove immagini ufficiale di Shazam!, che insieme al film in solitaria di Aquaman potrebbe cambiare le sorti di un travagliato e spesso eccessivamente criticato Universo Esteso DC.

La prima delle due nuove immagini vede il nostro eroe, interpretato dall'ex protagonista della serie tv Chuck Zachary Levi, incontrarsi faccia a faccia con il malvagio Doctor Sivana, interpretato da Mark Strong, che non è estraneo a ritrarre "villain" sul grande schermo.

La seconda nuova immagine ha un tono un po' più spensierato, vediamo Shazam interagire con il suo amico Freddy (Jack Dylan Grazer) nella sua cameretta. I due sembrano esplorare i nuovi poteri che sono stati conferiti a Billy Batson (che verrà interpretato nella sua versione più giovane da Asher Angel).

David F. Sandberg, regista di successi horror come Lights Out e Annabelle 2: Creation dirige questo atteso adattamento DC Comics. L'anno prossimo vedrà anche l'uscita del film d'origine Joker, con Joaquin Phoenix che interpreta il ruolo del Principe Pagliaccio del Crimine in un film indipendente che non sarà collegato agli attuali film DC. Birds of Prey e Wonder Woman 1984 sono invece in arrivo per il 2020, mentre il film in solitaria del Joker di Jared Leto per il momento è finito in stand-by a tempo indeterminato. "Shazam!" arriverà nei cinema il 5 aprile 2019.

Shazam!: primo spot tv e nuove immagini ufficiali

Disponibile un primo spot televisivo per Shazam! che arriva a sei mesi dal primo trailer mostrato al Comic-Con di San Diego.

Questo primo spot tv utilizza una parte del primo trailer "Shazam!" e la condensa in un filmato di 60 secondi offrendo anche qualche scena inedita. Nel video al giovane Billy Batson (Asher Angel) veongono donati superpoteri da un misterioso mago, che gli permettono di trasformarsi nel supereroe titolare interpretato da Zachary Levi.

"Shazam!" è diretto dal regista David F. Sandberg che in precedenza ha diretto gli horror Lights Out - Terrore nel Buio e Annabelle 2: Creation.

Il cast di "Shazam!" include anche Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Cooper Andrews, Marta Milans, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand e Mark Strong nei panni del villain principale, il Dottor Sivana. Questo sarà il primo film DC live-action che arriverà nelle sale nel 2019, il 5 aprile, e sarà seguito dall'attesissimo Wonder Woman 1984 a novembre.

A seguire trovate anche una cover di Empire Magazine (via CBM) che ritrae Zachary Levi e una nuova immagine ufficiale del Dottor Silvana di Mark Strong.

Shazam!: primo trailer italiano dal Comic-Con 2018

Finalmente disponibile la versione in italiano del primo trailer di Shazam! mostrato al Comic-Con 2018. Il nuovo film DC diretto dallo specialista in horror David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle 2) è in arrivo nei cinema italiani il 4 aprile 2019.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Asher Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam (Zachary Levi), per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Shazam!: primo trailer dal Comic-Con 2018

Il primo trailer di Shazam! è stato pubblicato online in occasione del Comic-Con di San Diego. Questo nuovo film DC ha molta più "atmosfera Marvel" e appare molto diverso dal tono dark che contraddistingue l'Universo Esteso DC.

Shazam è un supereroe piuttosto singolare, in quanto è in realtà un ragazzino di nome Billy Batson che ha la capacità di diventare un potente supereroe adulto conosciuto come Shazam.





Abbiamo tutti un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Asher Angel), urlando una sola parola, SHAZAM!, questo ragazzino adottato di 14 anni può trasformarsi nel supereroe Shazam adulto (Zachary Levi) grazie ai poteri di un antico mago. Con ancora un bambino nel cuore, dentro un corpo di una divinità, Shazam si diverte in questa versione adulta di se stesso facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi con loro! Può volare? Ha la vista a raggi X? Può lanciare fulmini dalle sue mani? Può saltare un compito in classe? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma Billy Batson dovrà padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le letali forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Zachary Levi che interpreta Shazam è apparso nel ruolo di Fandral in Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok, quindi non è del tutto nuovo al genere supereroi. Shazam! arriverà nei cinema il 5 aprile 2019.

Shazam!: nuova foto ufficiale e cover EW per il Comic-Con 2018

Lo Shazam di Zachary Levi è sulla copertina del numero di EW dedicato al Comic-Con 2018. Il film DC avrà una presenza importante alla conventon di San Diego che prende il via 19 luglio.

Zachary Levi è particolarmente entusiasta di interpretare il ruolo di un supereroe entusiasta di essere tale.

E' la realizzazione di un desiderio, se si passa al setaccio tutta la DC e la Marvel ci sono pochissimi personaggi che sono davvero entusiasti di essere un supereroe, non fanno che rimuginare e lamentarsi, sono tipo: "Oh dannazione, devo salvare di nuovo il mondo!". Billy Batson è come Peter Parker, sono entusiasti di avere questi poteri e non vedono l'ora di provarli.

EW oltre alla cover con Zachary Levi ha pubblicato anche una nuova immagine ufficiale che ritrae Asher Angel nei panni del giovane Billy Batson e Jack Dylan Grazer in quelli di Freddy Freeman, migliore amico di Billy.

L'immagine in questione presenta Billy e il suo amico Freddy in una camera da letto decorata con alcuni elementi DC. C'è un cappello di Superman, una action figure di Batman e alcuni fumetti DC in mostra. Guardando più da vicino si può notare una copia della rivista Time con Kal-El in volo, e attaccato al muro della camera da letto c'è una pagina del giornale che annuncia il ritorno di Superman.

In Shazam!, Billy Batson è un orfano che improvvisamente si ritrova dotato del potere di trasformarsi in un supereroe. Questi poteri magici gli sono stati concessi da un vecchio mago pazzo interpretato da Djimon Hounsou. Per trasformarsi nel suo super alter ego adulto, tutto ciò che Billy deve fare è pronunciare la parola "Shazam!" e all'improvviso Billy assomiglia a Zachary Levi in ​​un costume "muscoloso". Asher Angel ha parlato a EW del suo personaggio Billy.

E' un incompreso. E' un birbante. E' stato un bambino adottivo da quando aveva 5 anni e non ha davvero nessuno di cui fidarsi.

Il film inizia con Billy che si trasferisce nella sua nuova casa famiglia, dove incontra e fa amicizia con il fanboy DC Freddy. Anche Jack Dylan Grazer che interpreta Freddy ha parlato del suo personaggio.

Freddy è un fanboy quando si tratta di Batman, Superman, Justice League, quindi diventa il mentore e il sansei di Billy quando si tratta di essere un supereroe.

Durante l'estenuante processo delle audizioni, Asher Angel spiega di aver costantemente ripetuto fino allo sfinimento l'ìconica parola magica.

Oh mio Dio, non posso nemmeno dirti quante volte mi sono esercitato a dirlo! La mia famiglia e i miei amici mi chiedono se mai mi stuferò di dire "Shazam!". Non ne sarò mai stufo.

Alla regia di "Shazam!" c'è David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle 2) per un'uscita nei cinema fissata al 5 aprile 2019.







Shazam!: nuova foto ufficiale del film DC

Il costume di Zachary Levi si illumina in una nuova immagine ufficiale di Shazam!, il nuovo film DC previsto nei cinema ad aprile 2019. Il film, che ha già concluso le riprese, è diretto dallo specialista in horror David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle 2).

EW ha pubblicato questa nuova immagine tratta da "Shazam!" che vede ancora una volta Zachary Levi nei panni del supereroe DC, ma questa volta l'attenzione è tutta sul fulmine che s'illumina sul suo petto. Nella foto Levi è ritratto con Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), il migliore amico di Billy Batson (Asher Angel), un ragazzino a cui viene concesso il potere di trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando semplicemente il nome Shazam! Il cast del film include anche Mark Strong nei panni del malvagio Dottor Sivana e Djimon Hounsou in quelli del Mago.

Shazam! sarà parte del panel Warner Bros. che si terrà al Comic-Con di San Diego sabato 21 luglio, e tutti si attendono un primo trailer in occasione della convention.

Shazam!: prima foto ufficiale del film DC

Finalmente possiamo dare un primo sguardo ufficiale a Zachary Levi in ​​Shazam!. Durante le riprese sono trapelate online alcune foto che hanno lasciato i fan perplessi riguardo al costume indossato da Levi.

La foto presenta il supereroe DC davanti ad un minimarket accanto al suo amico Freddy Feeman, interpretato dal Jack Dylan Grazer dell'horror IT. I due si stanno dissetando con una soda. Shazam anche se è un supereroe molto potente e appare come un adulto, è in realtà un ragazzino di 14 anni di nome Billy Batson che si trasforma nell'eroe pronunciando il suo nome. Batson è interpretato da Andi Mack volto noto della serie tv Andi Mack.

Per quanto riguarda il costume, il design potrebbe dividere i fan. Il regista David F. Sandberg, meglio conosciuto per il suo lavoro sui film horror Lights Out e Annabelle 2: Creation, ha rivelato in cosa è consistita la riprogettazione del costume per il grande schermo. Nei fumetti "New 52" l'eroe presenta un cappuccio, mentre la versione cinematografica avrà un fulmine scintillante e bracciali d'oro, Sandberg dice che per lo più desiderava un look da "Golden Age".

Volevo mantenere il mantello più corto come un ritorno all'originale perché è qualcosa che lo distingue da Superman o Batman, lo fa sentire un po' più supereroe da Golden Age, che è l'atmosfera che sto cercando.

Il regista ha parlato anche delle criticate imbottiture nel costume.

Non so se il costume sia troppo esagerato rispetto ad altri, guarda Batman.

In Shazam, Billy Batson interpreta un orfano che viene assegnato ad una nuova casa famiglia. Una volta lì, fa amicizia con Freddy, che è un appassionato fan dei fumetti. Un giorno, il viaggio in metropolitana di Billy viene interrotto dal misterioso Mago (Djimon Hounsou) che ha cercato per anni di trovare il giusto successore per ereditare i suoi poteri. Billy è il fortunato che è stato scelto, ottenendo una serie di poteri che si possono paragonare a quelli di Superman, in termini di forza e capacità. Mark Strong è a bordo come villain principale, il Doctor Sivana. Shazam! sarà presente quest'anno al panel di Warner Bros. al Comic-Con di San Diego ed è molto probabile che sarà l'occasione per presentare un primo trailer. Il film arriverà nei cinema il 5 aprile 2019.





Shazam!: Zachary Levi rivela il costume ufficiale del film DC

Zachary Levi ha utilizzato i social media per rivelare il suo costume ufficiale nel prossimo film DC, Shazam!. Il film, diretto dallo specialista in horror David F. Sandberg (Annabelle 2) e basato su una sceneggiatura di Henry Gayden e Darren Lemke, vede Levi nei panni dell'omonimo supereroe e Asher Angel come il suo giovane omologo Billy Batson, con Mark Strong nel ruolo del villain, il dottor Sivana, e Ron Cephas Jones che interpreta l'antico mago, Shazam, che consegna a Batson i suoi superpoteri.

Shazam! ha recentemente conlcuso le riprese ed è in programma di uscire nelle sale il 5 aprile 2019. Zachary Levi ha pubblicato su instagram una sua foto di fronte a quello che sembra un poster promozionale per Shazam! e che offre un primo vero sguardo al film DC.

Da questa prima immagine e dal fulmine sul petto, i bracciali e il mantello ritratti nella foto, il costume di Zachary Levi sembra prendere ispirazione dallo Shazam del film d'animazione Justice League: War (basato a sua volta dal fumetto "Justice League: Origin") oltre che dai disegni del leggendario artista dei fumetti Alex Ross, già fonte d'ispirazione per il film Justice League.

Un post condiviso da Zachary Levi (@zacharylevi) in data: Mag 21, 2018 at 2:55 PDT







Shazam!: concluse le riprese del film DC

Shazam! il nuovo film DC ha concluso ufficialmente le riprese. Il regista David F. Sandberg ha dichiarato in precedenza che il film sarà piuttosto spensierato rispetto ad altri film all'interno dell'Universo Esteso DC. David F. Sandberg ha twittato: "Finito con Shazam! Ora ci aspettano mesi di post-produzione". Probabilmente ci sarà molto tempo dedicato alla post-produzione del progetto e probabilmente ci saranno potenziali riprese aggiuntive prima che il film approdi nelle sale il 5 aprile 2019.

La mancanza di immagini del costume di Shazam! ha portato a qualche speculazione online che ha spinto David F. Sandberg ad utilizzare i social media per affrontare la situazione restando però un tantino evasivo.

I piani sono cambiati rispetto a quello che mi è stato detto, non so quali siano i piani attuali, ora mi sto concentrando solo sulla realizzazione di un buon film e cercando di non parlare delle cose prima di essere in grado di parlarne.

C'è molto mistero attorno a Shazam! e molti fan dell'UEDC si chiedono se Henry Cavill apparirà come Superman nel film. Ci sono stati diversi cenni ad altri personaggi DC dalle foto trapelate dal set, tra cui alcune che facevano riferimento a Batman. Si è fatto cenno alle "Ace Chemicals" e sul set è stato anche individuato un furgone di Gotham City News. Per quanto riguarda i cameo speciali nulla è stato annunciato ufficialmente e tranne qualche fuga di notizie la situazione rimarrà tale fino all'uscita del film.

Shazam! vede protagonista lo Zachary Levi della popolare serie tv Chuck che non è nuovo ai cinecomic avendo interpretato il guerriero Fandral in due film di Thor della Marvel. Il regista David F. Sandberg ha diretto due horror campioni d'incassi, l'esordio Lights Out - Terrore nel buio (2016) e il sequel Annabelle 2: Creation (2017).





Shazam!: primo poster ufficiale, trama, cast e foto dal set del film DC

Rivelato il logo ufficiale di Shazam!. Dopo anni in fase di sviluppo il progetto è attualmente in fase di riprese e sarà pronto per il prossimo anno. Ora Warner Bros. ha rivelato un primo teaser poster ufficiale di Shazam. A quanto riportato sembra che questo cinecomic sarà molto più leggero rispetto ai precedenti film DC, diciamo che rispetto ai film Marvel potrebbe essere l'Ant-Man dell'Universo Esteso DC. David F. Sandberg regista dei successi horror Lights Out e Annabelle 2: Creation sta attualmente girando Shazam, che vede protagonista Zachary Levi (Chuck).

Abbiamo tutti un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Asher Angel), urlando una sola parola, SHAZAM!, questo ragazzino adottato di 14 anni può trasformarsi nel supereroe Shazam adulto (Levi) grazie ai poteri di un antico mago. Con ancora un bambino nel cuore, dentro un corpo di una divinità, Shazam si diverte in questa versione adulta di se stesso facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi con loro! Può volare? Ha la vista a raggi X? Può lanciare fulmini dalle sue mani? Può saltare un compito in classe? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma Billy Batson dovrà padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le letali forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Il cast di Shazam! include anche Jack Dylan Grazer (IT) come il migliore amico di Billy e fan di supereroi Freddy nonché parte della famiglia adottiva che include Mary, interpretata da Grace Fulton (Annabelle 2: Creation); Darla interpretata da Faithe Herman (This is Us); Eugene interpretato da Ian Chen (Fresh Off the Boat) e Pedro, interpretato da Jovan Armand (Hawaii Five-O). Cooper Andrews (The Walking Dead) e Marta Milans (Killer Women) interpretano i genitori adottivi Victor e Rosa Vasquez, con Ron Cephas Jones (This Is Us) nei panni del Mago. Ci sono anche rumor su un cameo di Batman nel film.

Christopher Godsick, Jeffrey Chernov, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia servono come produttori esecutivi. Ricordiamo che Dwayne Johnson era collegato a Shazam! nel ruolo di Black Adam. Alla fine Black Adam è stato rimosso da questo progetto e avrà un suo film indipendente, quindi aspettiamoci una scena dopo i titoli di coda con The Rock.

Il team creativo di Sandberg include il direttore della fotografia Maxime Alexandre, la scenografa Jennifer Spence, il montatore Michel Aller e la costumista Leah Butler tutti già collaboratori di Sandberg per Annabelle 2: Creation. Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, le riprese principali del film si stanno svolgendo a Toronto. Shazam! è apparso per la prima volta su Whiz Comics nel 1940 ed è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. Zachary Levi è stato visto nel suo costume di Shazam in alcuni video e foto dal set non ufficiali. Anche se il costume sembra essere piuttosto fedele ai fumetti, alcuni fan si sono detti preoccupati del fatto che il costume presentasse dei muscoli imbottiti. Potrebbe trattarsi di qualcosa che verrà corretto in post-produzione, ma tutti sperano che lo studio pubblichi al più presto una foto ufficiale di Zachary Levi in costume.

Shazam! arriverà nelle sale il 5 aprile 2019.

Shazam!: Zachary Levi protagonista del film DC

Articolo pubblicato il 28 ottobre 2017

Il sito The Hollywood Reporter riporta che Alla DC hanno trovato il loro Shazam! e bisogna dire che hanno fatto una scelta di casting piuttosto audace e sorprendente. Zachary Levi, che interpreta Fandral nei film di Thor nell'Universo Cinematografico di Marvel, ma meglio conosciuto come protagonista della serie tv Chuck, è stato annunciato come protagonista principale del film Shazam! nuovo titolo dell'Universo Esteso DC. Non solo questo è un ruolo decisamente più significativo in termini di film tratti da fumetti, ma Levi ora avrà l'onore di essere conosciuto come "Il mortale più potente del mondo". Tanto per intenderci uno abbastanza potente da competere con Superman e che per un periodo ha anche superato il supereroe kryptoniano nelle vendite.

Shazam, parla David F. Sandberg: 'sarà il più ironico film DC' Regista di Lights Out e di Annabelle 2, David F. Sandberg parla di Shazam.

Shazam è attualmente in pre-produzione e dovrebbe iniziare a girare in febbraio con Zachary Levi che interpreterà la versione adulta del personaggio. Se non avete familiarità con il fumetto originale, la storia segue un ragazzino di nome Billy Batson, che può trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando la parola magica "Shazam!". La parola è un acronimo di 6 figure tra storia e mitologia: Salomone, Ercole, Atlante, Zeus, Achille e Mercurio. Shazam è dotato di incredibile forza e velocità, ha la capacità di volare, di guarire istantaneamente, di teletrasportarsi ed è immune alla magia. Per quanto riguarda il giovane attore che interpreterà Billy Batson, un nome deve ancora essere annunciato.

Zachary Levi noto principalmente per ruoli dall'impronta comedy per la parte del supereroe DC ha battuto contendenti come come John Cena (Daddy's Home), Zane Holtz (Dal tramonto all'alba - La serie) e Jake McDorman (la serie tv Limitless). La stazza del supereroe Shazam è nota, e la scelta di Zachary Levi non certo dotato di una fisicità da film d'azione sembrerebbe confermare un approccio al personaggio e al film simile all'Ant-Man di Paul Rudd nell'Universo Cinematografico Marvel.

Alla regia di Shazam! c'è David F. Sandberg, il regista ha avuto un enorme successo con gli horror Annabelle 2: Creation uscito quest'anno e Lights Out - terrore nel buio dello scorso anno. L'uscita di Shazam! è attualmente fissata al 5 aprile 2019. Il progetto è stato in fase di sviluppo per molto tempo con Dwayne Johnson candidato al ruolo della nemesi Black Adam, uno dei nemici più potenti della Famiglia Shazam di cui è stato annunciato anche un film in solitaria, il cui sviluppo è partito in concomitanza con quello del film di Shazam.