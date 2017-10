Shazam!: Zachary Levi protagonista del film DC

Di Pietro Ferraro sabato 28 ottobre 2017

Zachary Levi sarà il supereroe "Shazam!" nell'omonimo cinecomic dell'Universo Esteso DC in arrivo nei cinema il 5 aprile 2019.

Il sito The Hollywood Reporter riporta che Alla DC hanno trovato il loro Shazam! e bisogna dire che hanno fatto una scelta di casting piuttosto audace e sorprendente. Zachary Levi, che interpreta Fandral nei film di Thor nell'Universo Cinematografico di Marvel, ma meglio conosciuto come protagonista della serie tv Chuck, è stato annunciato come protagonista principale del film Shazam! nuovo titolo dell'Universo Esteso DC. Non solo questo è un ruolo decisamente più significativo in termini di film tratti da fumetti, ma Levi ora avrà l'onore di essere conosciuto come "Il mortale più potente del mondo". Tanto per intenderci uno abbastanza potente da competere con Superman e che per un periodo ha anche superato il supereroe kryptoniano nelle vendite.

Shazam, parla David F. Sandberg: 'sarà il più ironico film DC' Regista di Lights Out e di Annabelle 2, David F. Sandberg parla di Shazam.

Shazam è attualmente in pre-produzione e dovrebbe iniziare a girare in febbraio con Zachary Levi che interpreterà la versione adulta del personaggio. Se non avete familiarità con il fumetto originale, la storia segue un ragazzino di nome Billy Batson, che può trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando la parola magica "Shazam!". La parola è un acronimo di 6 figure tra storia e mitologia: Salomone, Ercole, Atlante, Zeus, Achille e Mercurio. Shazam è dotato di incredibile forza e velocità, ha la capacità di volare, di guarire istantaneamente, di teletrasportarsi ed è immune alla magia. Per quanto riguarda il giovane attore che interpreterà Billy Batson, un nome deve ancora essere annunciato.

Zachary Levi noto principalmente per ruoli dall'impronta comedy per la parte del supereroe DC ha battuto contendenti come come John Cena (Daddy's Home), Zane Holtz (Dal tramonto all'alba - La serie) e Jake McDorman (la serie tv Limitless). La stazza del supereroe Shazam è nota, e la scelta di Zachary Levi non certo dotato di una fisicità da film d'azione sembrerebbe confermare un approccio al personaggio e al film simile all'Ant-Man di Paul Rudd nell'Universo Cinematografico Marvel.

Alla regia di Shazam! c'è David F. Sandberg, il regista ha avuto un enorme successo con gli horror Annabelle 2: Creation uscito quest'anno e Lights Out - terrore nel buio dello scorso anno. L'uscita di Shazam! è attualmente fissata al 5 aprile 2019. Il progetto è stato in fase di sviluppo per molto tempo con Dwayne Johnson candidato al ruolo della nemesi Black Adam, uno dei nemici più potenti della Famiglia Shazam di cui è stato annunciato anche un film in solitaria, il cui sviluppo è partito in concomitanza con quello del film di Shazam.