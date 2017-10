Fast and Furious 9: tornano Jordana Brewster e il regista Justin Lin

Di Pietro Ferraro sabato 28 ottobre 2017

Vin Diesel annuncia su facebook il ritorno per "Fast & Furious 9" dell'attrice Jordana Brewster e del regista Justin Lin.

Il franchise Fast & Furious ultimamente ha fatto parlare di se per un po' di maretta tra Tyrese Gibson e Dwayne Johnson sullo spin-off di Hobbs recentemente annunciato, con Gibson che pare abbia preso male lo slittamento d'uscita di Fast & Furious 9 per fare spazio allo spin-off con The Rock, tanto da chiedere al collega di rinunciare al film per non deludere i fan e dare la precedenza a Fast & Furious 9.

Lo spin-off di Hobbs ha fatto slittare Fast & Furious 9 di un anno, ma il film è ancora in sviluppo insieme a Fast & Furious 10. Ora Vin Diesel ha rivelato che il regista Justin Lin, che ha diretto quattro precedenti film del franchise tornerà a dirigere anche gli ultimi due film della serie.

Diesel che tiene regolarmente aggiornati i fan sui suoi progetti, ha utilizzato Facebook per annunciarte in un video che Justin Lin tornerà per i prossimi due sequel, una notizia "top-secret" che l'attore ha commentato così.

La folla è in delirio. È un tiro da tre punti che renderà il 9 e 10 incredibili. Volevi che il 9 e 10 fossero incredibili? Abbiamo ascoltato le tue preoccupazioni sulla saga e dove necessita di arrivare nei suoi capitoli finali.

Un aggiornamento di Entertainment Weekly conferma che Justin Lin è in "trattative avanzate" per dirigere entrambi i film. Lin ha precedentemente diretto Fast and Furious: Tokio Drift, Fast & Furious - Solo parti originali, Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6. In pratica è l'uomo che ha trasformato la serie in quello che è oggi, quindi riaverlo dietro la macchina da presa è una gradita notizia. Vin Diesel ha anche rivelato che Lin vuole riportare un altro volto amato del franchise, la Mia Toretto di Jordana Brewster.

Justin Lin è così vecchia scuola. E' parte del DNA della mitologia di Fast & Furious, l'unica persona che ha voluto essere qui immediatamente. E' lui che ha cominciato ad avvertire quel senso di Dom, quel senso di Toretto, quel senso di universo Fast & Furious e la responsabilità che comporta. Lui si muove molto velocemente e ha voluto qualcuno che fa parte della fratellanza. Andando oltre il genere, ha voluto che qualcuno di molto importante fosse qui, ed è qualcuno che avete sempre chiesto...e così vorrei salutare qualcun altro.

Diesel ha poi presentato Jordana Brewster, rivelando che apparirà in Fast and Furious 9 e probabilmente anche in Fast and Furious 10. La Brewster, che nel franchise interpreta Mia, la sorella di Dominic Toretto, era assente in Fast & Furious 8 uscito quest'anno, ma secondo il post di Vin Diesel, i fan avrebbero voluto vederla tornare, ma non sarà una cosa facile dal momento che è sposata con Brian, il personaggio di Paul Walker. Purtroppo Walker è scomparso durante le riprese di Fast & Furious 7, quindi non apparirà in nessun altro film.

La data di uscita di Fast & Furious 9 è attualmente fissata al 10 aprile 2020. Lo spin-off di The Rock con Jason Statham sarà invece nelle sale il 26 luglio 2019.