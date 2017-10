Star Wars 8: nuovi spoiler su una brutale scena di combattimento

Di Pietro Ferraro sabato 28 ottobre 2017

Mostrata alla stampa una brutale scena di combattimento di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi" che coinvolge i Cavalieri di Ren.

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva nei cinema il 13 dicembre e recentemente una nuova scena è stata mostrata alla stampa, che contiene tutta la freentica azione che i fan si aspettano da Star Wars 8. La scena in questione è caratterizzata dai Cavalieri di Ren che già sappiamo torneranno per questo ottavo film.

Attenzione!!! A seguire trovate SPOILER su "Star Wars 8" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

L'uscita de "Gli ultimi Jedi" si avvicina e nonostantedal film avremo finalmente alcune risposte a sin troppe domande, ne saranno sollevate altrettante in quanto questo sequel introdurrà il capitolo finale di questa terza trilogia, lo Star Wars 9 di JJ Abrams in arrivo nel 2019. Prima di poterci godere il film in sala, ci stiamo gustando la fase precedente, quella delle teorie e dei rumor, e ora arriva la descrizione di una scena del film che riguarda un gruppo di misteriosi personaggi che hanno fatto una fugace, ma incisiva apparizione in "Il risveglio della Forza".

Ancor prima che J.J. Abrams regalasse ai fan Star Wars 7, già si supponeva che i Cavalieri di Ren avrebbero avuto un ruolo di rilievo nella nuova trilogia, anche se li abbiamo visti sullo schermo solo per una manciata di secondi. Ora torneranno per "Gli Ultimi Jedi" e avranno un ruolo più grande da giocare, tra cui un brutale assalto al remoto rifugio di Luke sul pianeta Ahch-To.

Un evento si è tenuto la scorsa settimana che ha celebrato l'utilizzo in Irlanda di una location vista sia in "Il risveglio della Forza" che in "Gli Ultimi Jedi". Alla stampa è stata mostrata una clip estesa dal nuovo film che ha caratterizzato la location mostrando un'epica scena di combattimento dove Luke si scatena contro i Cavalieri di Ren. In precedenza c'erano state già descrizioni di questa scena da parte di alcuni locali che avevano assistito alle riprese. Ora ci sono testimonianze di coloro che hanno effettivamente visto il filmato così come apparirà nel film.

I Cavalieri di Ren sono un gruppo di potenti guerrieri che operano sotto l'ordine diretto del Leader Supremo Snoke, guidati da Ben Solo, figlio di Han Solo e del Generale Leia Organa, che ha assunto il titolo di Kylo Ren. È lui l'uomo dietro a questa squadrone della morte. Il gruppo capeggiato da Kylo ​​è stato visto per la prima volta in piedi sotto la pioggia come parte del flashback di Rey, scatenatosi dopo aver toccato la vecchia spada laser blu di Luke nel castello di Maz Kanata.

Ora sono tornati con la ferma intenzione di eliminare Luke Skywalker una volta per tutte. La cosa interessante da notare in questa descrizione è che include qualcosa di non abbiamo mai sentito parlare prima. Luke Skywalker e Rey sono in compagnia di Finn e Poe Dameron su Ahch-To. Si vedono correre tutti insieme attraverso "lo scosceso pendio di Skellig". Si scopre poi che il filmato mostra "il mozzafiato villaggio Jedi dello scenografo Premio Oscar Rick Heinrichs sospeso a 200 metri sopra il mare".

Uno dei giornalisti presenti alla proiezione ha descritto i Cavalieri di Ren che attaccano Luke e Rey in una "battaglia prolungata". I combattimenti prendono il via al crepuscolo e continuano durante la notte. Il Millennium Falcon è visto volare sopra Ahch-To e mostra qualche danno abbastanza sostanziale, si suppone che la nave stia tentando di fuggire.

La scena continua con Luke e Rey che cercano di fuggire da Kylo e i suoi Cavalieri. La coppia decide di nascondersi in un albero, di cui abbiamo sentito parlare molto durante la produzione del film. All'interno i due scoprono di non essere soli. Si è pesantemente speculato che nel film ci sarà un combattimento subacqueo di Rey contro un un mostro marino e si crede che questo sia ciò che li sta aspettando all'interno dell'albero.

Precedenti rumor indicano che questo combattimento sarà il primo di due duelli con le spade laser che Kylo Ren e Rey avranno nel film, mentre Luke si difenderà dal resto dei cavalieri. Per tutto il tempo Chewbacca e R2-D2 saranno a bordo del Falcon tentando di eliminare alcuni Tie in arrivo.

La cosa più rilevante di questa descrizione è che Finn e Poe arriveranno su Ahch-To per unirsi a Rey e Luke, una reunion confermata da The Hollywood Reporter.