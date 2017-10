Stasera in tv: "Padri e Figlie" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 29 ottobre 2017

Rai 3 stasera propone "Padri e figlie", film drammatio del 2015 diretto da Gabriele Muccino e interpretato da Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Octavia Spencer e Jane Fonda.





Cast e personaggi

Russell Crowe: Jake Davis

Amanda Seyfried: Katie Davis

Aaron Paul: Cameron

Diane Kruger: Elizabeth

Bruce Greenwood: William

Kylie Rogers: Katie da bambina

Ryan Eggold: John

Quvenzhané Wallis: Lucy

Janet McTeer: Psicanalista

Octavia Spencer: Dott.ssa Corman

Jane Fonda: Theodora

Doppiatori italiani

Luca Ward: Jake Davis

Elena Fiorenza: Katie Davis

Adriano Giannini: Cameron

Claudia Catani: Elizabeth

Edoardo Siravo: William

Noemi Abbrescia: Katie da bambina

Vittoria Bartolomei: Lucy

Maria Pia Di Meo: Theodora





Trama e recensione

“Padri e figlie – Fathers & Daughters” è una storia d’amore tra un padre e una figlia che vivono a New York City. E’ un racconto originale che si svolge su due piani paralleli ma lontani nel tempo. La trama infatti si sposta avanti e indietro tra gli anni ‘80, il periodo in cui Jake Davis, romanziere premio Pulitzer rimasto vedovo, lotta contro un serio disturbo mentale mentre cerca di crescere nel miglior modo possibile la figlioletta Katie di 5 anni. 25 anni dopo, Katie è una splendida ragazza che vive a Manhattan, da anni lontana dal padre, combatte ancora i demoni della sua infanzia tormentata e l’incapacità di abbandonarsi ad una storia d'amore.

Curiosità



La sceneggiatura originale è stata scritta dal drammaturgo Brad Desch nel 2012 e inserita nella prestigiosa "Black-List", una lista delle migliori sceneggiature in cerca di un produttore. Gabriele Muccino parlando della sceneggiatura ha dichiarato: “Era una delle sceneggiature migliori che avessi mai letto. È profondamente commovente, coinvolgente, c’è la vita vera e io ho sentito un’immediata connessione con questa storia [...] Parla della vita, della morte, dell’amore e della paura di perdere la persona che ami, gli elementi fondamentali”.



Russell Crowe sulla sceneggiatura ha affermato: “Ero sconvolto dalla lettura della sceneggiatura, suscita tante emozioni e ti colpisce a un livello molto profondo. Io non faccio un film se non sono coinvolto fino in fondo dallo script, e questa volta ho chiamato subito dopo aver finito di leggere e ho iniziato subito a connettermi al progetto”. Aaron Paul, che interpreta il ruolo di

Cameron, ha detto di aver pensato subito che la sceneggiatura era “sincera, pura e autentica. Ho saputo che Amanda avrebbe interpretato il ruolo di Katie e Russell quello di suo padre e ho colto l’occasione al volo”.

Il direttore della fotografia è Shane Hurlbut che ha portato tutta l’energia dei suoi lavori precedenti, come “Il più bel gioco della mia vita”, “Terminator Salvation” e “We are Marshall”. Shane ha deciso di procedere con luci calde e vivide e movimenti di macchina vivaci per cogliere l’intimità del rapporto della piccola Katie con Jake, rendendo assolutamente realistico il dolore che lei prova per la loro separazione.



La giacca di pelle che indossa il personaggio di Russell Crowe è la stessa giacca che il personaggio di Jensen Ackles, Dean Winchester, indossa nella serie tv Supernatural dalla stagione 1-5. La vera giacca utilizzata nella serie tv è stata rubata durante le riprese di un promo per la stagione 6.



Amanda Seyfried e Aaron Paul avevano già lavorato insieme nella serie televisiva Big Love in cui interpretavano una coppia.



Il cast del film include tre vincitori dell'Oscar: Russell Crowe, Octavia Spencer e Jane Fonda; e due candidati all'Oscar: Quvenzhané Wallis e Janet McTeer.







La colonna sonora



Le musiche originali dle film sono di Paolo Buonvino (Manuale d'amore, Caos Calmo, La matassa) che ha sostituito James Horner (1953-2015) inizialmente designato a comporre la colonna sonora.

Sesta collaborazione per Paolo Buonvino e il regista Gabriele Muccino dopo Ecco fatto (1998), Come te nessuno mai (1999), L'ultimo bacio (2000), Ricordati di me (2003) e Baciami ancora (2010).

Sesta collaborazione per Paolo Buonvino e il regista Gabriele Muccino dopo Ecco fatto (1998), Come te nessuno mai (1999), L'ultimo bacio (2000), Ricordati di me (2003) e Baciami ancora (2010).



La colonna sonora include il brano "Fathers & Daughters" scritto da Michael Bolton appositamente per il film.



TRACK LISTINGS:

1. Fathers & Daughters - Michael Bolton

2, (They Long to Be) Close to You (feat. Michael Bolton) - Richard Clayderman

3. Blackout - Paolo Buonvino

4. Father and Daugther - Paolo Buonvino

5. I Want to Stay with You - Paolo Buonvino

6. Something Changing - Paolo Buonvino

7. Father and Daugther (Version 2) - Paolo Buonvino

8. At School - Paolo Buonvino

9. Jake's Seizure - Paolo Buonvino

10. The Betrayal - Paolo Buonvino

11. Never Give Up - Paolo Buonvino

12. Another Seizure - Paolo Buonvino

13. From Night to Dawn - Paolo Buonvino

14. Dad Is Back - Paolo Buonvino

15. Goodnight Potato Chip - Paolo Buonvino

16. Nowhere - Paolo Buonvino

17. Goodbye Dad - Paolo Buonvino

18. Writing as a Maniac - Paolo Buonvino

19. Losing It - Paolo Buonvino

20. Father and Daughter (Soft Version) - Paolo Buonvino

21. That's My Girl - Paolo Buonvino

22. I Want to Stay with You (Version 2) - Paolo Buonvino

23. The Betrayal (Version 2) - Paolo Buonvino

24. Old Memories - Paolo Buonvino

25. Never Give Up (Version 2) - Paolo Buonvino