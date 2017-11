Justice League: giacche, giubbotti e t-shirt del film

Di Pietro Ferraro sabato 18 novembre 2017

Justice League ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone giacche, giubbotti e t-shirt ispirate al film.

L'atteso film sulla Justice League ha debuttato nei cinema e dopo avervi proposto action figures e la colonna sonora del film oggi ampliamo lo sguardo sul merchandise proponendovi abbigliamento ispirato al film che include giacche, giubbotti e t-shirt.

Justice League: recensione Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa ed Henry Cavill protagonisti di Justice League. Leggete la nostra recensione

Ispirato dal sacrificio di Superman, Bruce Wayne cambia registro, e da violento vigilante assetato di vendetta inizia il suo percorso di eroe e leader assemblando, con l'aiuto di Wonder Woman, un team di metaumani che includerà il rude Aquaman futuro re di Atlantide e il giovane Barry Allen alias Flash, ancora inconsapevole che da grandi poteri derivano gradi responsabilità e che troverà in Bruce Wayne un mentore. Tutti insieme faranno squadra per affrontare una minaccia apocalittica che arriva dal futuro e che prenderà la forma dell'alieno Steppenwolf e del suo esercito di parademoni.

Suddivisi in due diverse gallery trovate strepitosi giubbotti ispirati ai costumi di Flash e Batman, t-shirt in tre versioni (maniche corte, lughe e felpa con cappuccio) ispirate alla tag-line dei poster ufficiali "You Can't Save The World Alone" che incita al gioco di squadra, e infine giacche e abiti indossati dagli attori nel film: le giacche della fascinosa Gal Gadot (Wonder Woman), il cappotto di Jason Momoa (Aquaman), la giacca da college di Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), il giaccone di Ezra Miller (Barry Allen / Flash) e ci sono anche capi d'abbigliamento del film di Ben Affleck (Bruce Wayne), Jeremy Irons (Alfred) e JK Simmons (Commissario Gordon).

Trovate tutto il materiale descritto nell'articolo disponibile sul sito Angel Jackets.