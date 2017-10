22 film Fox connessi in un universo cinematografico condiviso

Di Pietro Ferraro lunedì 30 ottobre 2017

Una serie soprendente di connessioni mostrano una sorta di "universo condiviso" composto da film e serie tv prodotte da Fox.

Sappiamo che Marvel Entertainment è riuscita a realizzare un lucroso universo cinematografico interconnesso con l'UCM, che Warner Bros. sta lavorando per raggiungere il proprio UEDC e che recentemente anche Universal ha dato il via ad un universo cinematografico condiviso con reboot dei loro mostri classici, ma sapevate che 20th Century Fox aveva un proprio universo cinematografico segreto condiviso negli anni '80, che si estende in più franchise e che conta oltre 20 film?

Tutto inizia con Arnold Schwarzenegger. I dittatori comunisti e i criminali correlati erano spesso utilizzati come "cattivi" nelle serie tv e nei film d'azione degli anni '70 e '80. Ma data la natura sensibile delle relazioni internazionali, non tutti i film erano disposti a puntare un metaforico dito cinematografico contro l'Unione Sovietica o Cuba.

Quindi gli sceneggiatori avrebbero preparato fittizi paesi comunisti, situati di solito nell'America meridionale o centrale, per evitare di antagonizzare qualsiasi governo reale. A questo scopo lo sceneggiatore Steven E. de Souza ha usato lo stesso trucco che aveva impiegato nella serie tv La donna bionica; ha creato un nuovo paese per Arnold Schwarzenegger affinchè il colonnello Matrix potesse "invaderlo" in solitaria per salvare Alyssa Milano in Commando. L'ex dittatore crede che rapendo la figlia di Matrix potrà costringere il letale soldato delle forze speciali a uccidere il suo successore e farlo tornare al governo dello stato di Val Verde.

Come tutti i fan degli action anni '80, John Matrix fa fuori ogni singolo mercenario al soldo dell'ex dittatore arrivando a scontrarsi con lo scagnozzo principale, il suo vecchio compagno di squadra Bennett. Steven E. de Souza non era coinvolto con il Predator con Schwarzenegger, ma come Commando, il cult sci-fi del 1987 è stato prodotto da Joel Silver. In molte interviste, inclusa una proiezione tenutasi quest'anno de L'implacabile, scritto da De Souza e interpretato da Schwarzenegger, lo sceneggiatore ha affermato che secondo lui Predator è ambientato a Val Verde. Più tardi film e fumetti di Predator citeranno il Guatemala e la Colombia, ma de Souza afferma che il film in realtà si svolge in diversi paesi. Val Verde poi collega Commando a Predator, che a sua volta si innesta i tutti i suoi sequel, così come il franchise Alien, grazie ai film Alien vs. Predator.

Trappola di cristallo - Die Hard era stato inizialmente concepito per avere come protagonista Frank Sinatra e come sequel del film Inchiesta pericolosa (The Detective) del 1968, visto che la sceneggiatura era basata sul romanzo "Nulla è eterno, Joe" (Nothing Lasts Forever) di Roderick Thorp che era un sequel del romanzo "The Detective". Dopo il rifiuto di Sinatra, Fox offrì il ruolo principale a Schwarzenegger, con l'idea di cambiare la struttura del fim trasformandolo in un sequel di Commando. Schwarzenegger passò la mano, ma lo sceneggiatore di Commando, Steven E. de Souza, era a bordo insieme al produttore Joel Silver e al regista di Predator John McTiernan.

Le connessioni aumentano con i sequel 58 minuti per morire - Die Harder (Die Hard 2), anche questo scritto anche da Souza e prodotto da Silver, in cui John McLane combatte un gruppo di mercenari che sono fedeli al Generale Esperanza, deposto leader del paese latinoamericano di...Val Verde. Lo stesso Steven E. de Souza ha usato Val Verde nuovamente in due diverse serie televisive: l'episodio cinque delloa serie tv Supercarrier nel 1988 e l'episodio 10 di Adventure Inc. del 2003. Inoltre un'altra sua sceneggiatura per un fumetto di Sheena del 2015 era ambientata a Val Verde. Ma anche con Commando, i film di Predator, i film di Alien e il franchise Die Hard, i pezzi di questo puzzle segreto che forma un tentacolare universo cinematografico non sono finiti.

Nel primo Die Hard, un veicolo rubato della Pacific Courier serve come cavallo di Troia che permette ai terroristi / rapinatori di entrare tranquillamente nel grattacielo Nakatomi. Nel terzo Die Hard, Die Hard - Duri a morire, vediamo apparire l'Atlantic Courier, società fittizia della consociata azienda fittizia Pacific Courier. Jan de Bont, direttore della fotografia di Die Hard, ha diretto l'action-thriller con Keanu Reeves Speed. Anche qui rifà capolino la Pacific Courier. Inoltre Speed era fondamentalmente Die Hard su un autobus e il suo sequel, Speed ​​2, era Die Hard su una nave.

Ma a differenza del Die Hard di Jean Claude Van Damme in uno stadio (A rischio della vita) e del Die Hard di Steven Seagal su un treno (Trappola sulle montagne rocciose), possiamo piazzare entrambi i film di Speed in questo universo condiviso grazie all'inclusione della Pacific Courier dai film Die Hard, che sappiamo esiste nello stesso universo del paese fittizio di Val Verde.

Stiamo parlando quindi di più di 20 film prodotti da Fox, ma non abbiamo ancora finito. Joel Silver è stato uno dei protagonisti del film di Verdetto finale (Ricochet) del 1991 prodotto da Warner Bros. con cui Silver produrrà successivamente i film Matrix. Denzel Washington è i protagonista di Verdetto finale e tra le sue co-star c'era Mary Ellen Trainor nei panni della conduttrice di un programma di news Gail Wallens. Si tratta della stessa attrice che interpreta lo stesso personaggio sia in Die Hard che in Verdetto finale. E tanto per non farci mancare nulla e ricollegare Val Verde a Predator, la fittizia nazione latinoamericana viene citata anche nel videogioco Predator: Concrete Jungle.

E in conclusione visto che Predator è ambientato a Val Verde un'altra connessione arriva da alcuni scienziati che hanno chiamato una specie di ragno realmente esistente, il Predatoroonops, prendendo il nome proprio dai cacciatori alieni della serie cinematografica per la somiglianza della bocca del ragno con il volto del Predator. Il Predatoroonops è quindi una sottospecie di Val Verde.

Anche se non possiamo visitare il paese di Val Verde nella vita reale, i cinefili e gli appassionati di cultura pop possono sempre visitare alcune delle location utilizzate per ritrarre il paese. Il terminal passeggeri dell'Aeroporto di Long Beach è servito come aeroporto di Val Verde in Commando. San Pedro in California è stata utilizzata come porto di Val Verde in Supercarrier mentre Valencia sempre in California è stata utilizzato come sfondo paesaggistico.

Fonte: Movieweb