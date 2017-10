We Are X: trailer e poster del documentario sulla band "X Japan"

Di Pietro Ferraro lunedì 30 ottobre 2017

We Are X: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario sulla band "X Japan" nei cinema italiani dal 30 ottobre 2017.

Il 30 ottobre arriva anche in Italia We Are X, il film documentario acclamato dalla critica internazionale e premiato al Sundance Film Festival che racconta la più grande rock band giapponese di tutti i tempi.

Prodotto dal team premio Oscar per Searching for Sugar Man e diretto dall’acclamato filmmaker Stephen Kijak specializzato in biografie di grandi musicisti (Stones in Exile, Scott Walker: 30 Century Man), We Are X è un ritratto sorprendentemente intimo di questo musicista tormentato e al tempo stesso genialmente instancabile nell’appassionare decine di migliaia di fan in tutto il mondo.

Definito da MTV UK come la “Più drammatica storia del rock mai raccontata”, We Are X ripercorre l’incredibile storia rock degli X Japan. Gli X Japan hanno venduto oltre 30 milioni di album, singoli e video, hanno il record di sold-out ancora imbattuto allo Stadio di Tokyo (55,000 posti a sedere) per ben 18 volte (record ancora imbattuto), e hanno suonato davanti a migliaia di fans in tutto il mondo tra cui al Madison Square Garden di New York dove si sono esibiti i più grandi musicisti rock della storia. Sotto la direzione artistica dell’enigmatico Yoshiki- compositore, pianista e batterista, nonché forza propulsiva della band — gli X Japan (pionieri dello stile rock “Visual Kei”) sono diventati un fenomeno culturale unico, e hanno conquistato ammiratori come Sir George Martin, i KISS, Stan Lee e l’Imperatore Giapponese.

Il film è stato ufficialmente selezionato dal Sundance Film Festival, dal SXSW e dal BFI London Film Festival, vincendo numerosi premi e ottenendo continui riconoscimenti dalla stampa specializzata e non (New York Times, Los Angeles Times, Variety, Classic Rock Magazine).

La colonna sonora del film è distribuita da Sony Music’s Legacy Recordings.