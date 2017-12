Wonder: nuovi spot tv in italiano e foto del film con Julia Roberts e Owen Wilson

Di Pietro Ferraro martedì 12 dicembre 2017

Wonder: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Stephen Chbosky nei cinema italiani dal 21 dicembre 2017.

01 Distribution ha reso disponibili nuovi spot tv in italiano e foto ufficiali di Wonder, il film con Julia Roberts e Owen Wilson che racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta.

Il lanciatissimo Jacob Tremblay, noto al grande pubblico per la sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson nell'acclamato Room, interpreta August Pullman. Nel cast anche Mandy Patinkin (Homeland), Daveed Diggs e la tre volte candidata all’Oscar Sonia Braga.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Chbosky con Steve Conrad, che ha scritto La ricerca della felicità e Jack Thorne, autore dello spettacolo teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede recentemente reclutato da Disney e Lucasfilm nel team di sceneggiatori di Star Wars 9.