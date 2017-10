Gli Asteroidi: trailer e poster del film di Germano Maccioni

Avrà ragione Cosmic, l’amico strambo dei due protagonisti, a sostenere che un

asteroide sta per distruggere la Terra, o semplicemente il suo passaggio trasformerà per sempre le vite dei ragazzi?

Il 1° novembre Istituto Luce Cinecittà porta nei cinema Gli Asteroidi, esordio cinematografico di Germano Maccioni, regista emergente che approda al lungometraggio di fiction dopo esperienze di cortometraggi e documentari.

Prodotto da Articolture e Ocean Productions con RAI Cinema, e girato interamente negli orizzonti piatti della Pianura Padana, il film presenta per la prima volta sullo schermo due giovani attori non-professionisti, Riccardo Frascari e Nicolas Balotti, affiancati dal talento di Pippo Delbono e Chiara Caselli.

Gli asteroidi sono fatti della stessa materia dei pianeti, a cui gravitano intorno senza trovare una propria collocazione: si perdono per traiettorie imprevedibili, spesso rischiando collisioni violente. Questa è l’immagine con cui volevo cominciare: due giovani che vagano per la provincia, come asteroidi attraverso un cosmo che li respinge, che non possono o non vogliono riconoscere. Ho voluto affrontare tematiche complesse, il passaggio all’età adulta, il senso di smarrimento e di rivolta, la ricerca di una casa, uno spazio dove consistere, dove essere, ma attraverso un film quasi ingenuo in superficie, e tramite la lente del genere (il plot di rapine, il richiamo alla fantascienza); alla fine un film semplice e coinvolgente, come l'amore per le cose che mi piaceva vedere da ragazzino, come la voglia di far cinema che, mi accorgo ora, sovrasta tutti i pensieri profondi, e se emergono, bene, ma non ha senso mettersi a spiegarli. Che poi chissà, alla fine magari è proprio il film che arriva a levigare e guarire le ammaccature del passato. Guarire, imparare, pensare, e ringraziare, per vivere meglio il tempo presente.

Germano Maccioni