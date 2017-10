Halloween: 5 gadget di film horror per la Notte delle Streghe

Di Pietro Ferraro lunedì 30 ottobre 2017

Blogo vi propone 6 curiosi gadget horror per celebrare Halloween.

Domani 31 ottobre si celebra Halloween quindi in attesa di goderci un'intera giornata dedicata al cinema horror, ecco un antipasto a base di 5 bizzarri gadget perfetti per un regalo decisamente alternativo, ma anche per la vostra personale collezione da fan horror.

Freddy e Jason Nani da giardino

Sembra che la linea di Nani da giardino zombie sia di gran moda, e quindi potevano mancare due versioni "gnomi" di due leggendarie icone horror? La linea di gnomi horror includono Freddy Krueger di Nightmare e Jason di Venerdì 13, ma ci sono anche Leatherface da Non aprite quella porta, la Karen “zombie” dal cult La notte dei morti viventi e la posseduta Regan dal classico L'esorcista.

Trovate l'intera linea di Nani da giardino horror su etsy.com.





Maglione Alien Chestburster

Alien ha segnato indelebilmente l'immaginario cinematografico miscelando due generi, la fantascienza e l'horror, in una modalità che nel lontano 1979 ebbe lo stesso effetto deflagrante del classico L'esorcista. Per i fan più audaci vogliamo proporvi un maglione che definire kitsch è un eufemismo e che ritrae sul petto un "Chestburster", quale posto migliore per piazzare questa letale creatura "sfonda-torace" e futuro Xenomorfo? Vi segnaliamo che insieme al maglione è anche disponibile un passamontagna ispirato al "cugino" Facehugger.

Trovate il maglione Chestburster QUI.





Il maglione di Freddy Krueger animato

Ispirato ad una scena di Nightmare 4 - Il non risveglio, quando le vittime torturate di Freddy emergono dal petto del demone dei sogni tra urla e lamenti. Questa replica del maglione di Freddy non include solo l'audio del film, ma mostra anche le tormentate anime che si muovono sul petto!

Trovate il maglione delle anime di Freddy su EntertainmentEarth.





Apribottiglie parlante di SAW

Halloween porterà nelle sale italiane Saw: Legacy e quindi per celebrare l'ottavo capitolo della saga vi proponiamo l'apribottiglie parlante di SAW che vi farà ascoltare le vostre frasi preferite della saga ogni volta che si apre una bottiglia. Funziona automaticamente quando si apre il tappo di metallo senza premere nessun pulsante. Billy il Pupazzo pronuncia 6 delle famigerati frasi di Jigsaw tra cui: "Voglio fare un gioco" e "Game over" e vi farà anche sentire la sua inquietante risata. L'audio di alta qualità è ricavato direttamente dalla colonna sonora del film.

Trovate l'apribottigle di Saw su talkingbottleopener.net.





Il tostapane Nightmare

Dopo avervi proposto il tostapane di Darth Vader è il turno di un altro leggendario villain cinematografico con il Tostapane Nightmare che lascerà sui vostri toast la sagoma del volto di Freddy Krueger e del suo celebre guanto con lame per uno spuntino da incubo.

Trovate il Tostapane Nightmare su Amazon.