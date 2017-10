Star Wars 8: Adam Driver ha rivelato le origini di Rey? (SPOILER)

Di Pietro Ferraro martedì 31 ottobre 2017

Adam Driver in un'intervista sembra rivelare le origini di Rey, sarà realmente così?

Attenzione l'articolo potrebbe contenere potenziali spoiler su Star Wars 8.

Ultimo avvertimento per chi non ama neanche i potenziali spoiler, non andate oltre, poiché durante un'intervista l'attore Adama Driver alias Kylo Ren, parlando di Star Wars: Gli ultimi Jedi, sembra aver rivelato che Rey è una principessa, che qualcuno ha nascosto la sua identità segreta, collegandola direttamente al generale Leia Organa. Se tutto questo fosse vero significa, come si sospettava da un po' di tempo, che Ben e Rey sono fratello e sorella e che Rey sentiva una forte connessione con Han Solo perché in realtà era suo padre.

Quinsi sarebbe questo lo scenario che andremo a scoprire in Star Wars 8? Che Luke Skywalker si troverà coinvolto in un conflitto con i suoi nipoti? Durante una recente intervista, Adam Driver riconosce anche che Kylo Ren starebbe mentendo a se stesso, e suggerisce un cambio di fronte del personaggio verso il Lato chiaro della Forza, forse con un primo accenno in "Gli Ultimi Jedi" che culminerà in Star Wars 9.

La potenziale rivelazione non è un rumor, ma proviene da un articolo di GQ, che senza dubbio è stato autotizzato da Lucasfilm prima della sua pubblicazione. Così sembrerebbe che Disney vuole che tutti sappiano che Rey è una principessa, quindi non stiamo parlando di una dichiarazione accidentale.

Mi ricordo le prime conversazioni su come scoprire le cose, togliendo via gli strati per evolversi in altre persone, e la persona che Kylo fingeva di essere all'esterno non è ciò che realmente è. È un ragazzo vulnerabile che non sa dove indirizzare la sua energia, ma quando mette la sua maschera improvvisamente sta interpretando un ruolo. JJ aveva inizialmente questa idea e credo che Rian l'abbia portata al livello successivo. C'è anche l'identità nascosta di questa principessa che nasconde chi sia in realtà così può sopravvivere, così lei e Kylo Ren si nascondono dietro questi artifici.

Si era intuito dall'ultimo trailer che Kylo Ren nasconde qualcosa e che ci sarà un importante colpo di scena per questi nuovi personaggi, ma il rivelare che Rey è una "principessa" non significa necessariamente che sia la figlia della principessa più famosa della saga. Probabilmente ci sono molte principesse nell'universo di Star Wars che non abbiamo mai visto.

La citazione potrebbe anche essere stata ben pesata e in realtà non sia così rivelatoria come appare, Adam Driver sta probabilmente parlando in termini più ampi guardando a Rey come un puro archetipo, spiegando come Rey e Ben sono su due estremità opposte dello Spettro della Forza e quanto in realtà i due personaggi siano piuttosto simili seppur schierati su fronti opposti.