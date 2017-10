Ghost Stories: trailer e poster del film horror con Martin Freeman

Di Pietro Ferraro martedì 31 ottobre 2017

Ghost Stories: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Martin Freeman.

Lionsgate ha reso disponibili trailer e locandine ufficiali di Ghost Stories, film horror diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman e interpretato da Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman, Paul Whitehouse e Kobna Holdbrook-Smith.

Il film è un adattamento di un pluripremiato spettacolo teatrale che segue uno scettico del sovrannaturale che vedrà le sue convizioni messe alle prova.





Phillip Goodman, professore di psicologia, grande scettico e cacciatore di creduloni, vede la sua razionalità messa alla prova quando riceve una lettera apparentemente proveniente dall'oltretomba. Il suo mentore Charles Cameron, lo parapsicologo "originale" della televisione scomparso quindici anni prima e presunto morto, ora scrive a Goodman dicendo che i due devono incontrarsi. Cameron sembra decisamente vivo e ha bisogno di Goodman per trovare una spiegazione razionale per tre storie che hanno scosso Cameron fino al midollo. Mentre Goodman indaga incontra tre persone perseguitate da spettri, ognuna con una storia più spaventosa, sconcertante e inspiegabile della precedente.

Martin Freeman è noto per i ruoli di Bilbo Baggins nella trilogia Lo Hobbit, del Dottor Watson nella serie tv Sherlock e di Everett Ross nel film Captain America: Civil War. Alex Lawther è invece apparso nel film The Imitation Game e in un episodio della serie tv "Black Mirror".

Il co-regista Jeremy Dyson è membro del quartetto comico "The League of Gentlemen" e co-creatore con Simon Ashdown della serie televisiva nominata ai Premi BAFTA Funland.

Andy Nynam, protagonista della produzione teatrale originale, è apparso in Severance - Tagli al personale, Black Death - Un viaggio all'inferno e ha interpretato "Tumore" in Kick-Ass 2.