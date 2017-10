All The Devils Are Here: trailer e poster del film horror di Ryan Lightbourn

Di Pietro Ferraro martedì 31 ottobre 2017

Quale modo migliore di celebrare Halloween se non con un film horror che omaggia le baldorie "gore" di alcuni b-movies anni '80, con mostri e demoni realizzati con un approccio all'insegna del nostalgico andante. Questa è la premessa di All The Devils Are Here precendentemente noto con il titolo Sleepwalkers.

Il film scritto e diretto da Ryan Lightbourn doveva uscire nel 2014, ma visto il risultato l'attesa è valsa sicuramente la pena. L'atmosfera è la medesima che abbiamo ritrovato nel recente The Void - Il Vuoto iche arriverà nei cinema italiani il prossimo 30 novembre.





Cinque studenti universitari sono intenti a godersi le vacanze di primavera. Quando una serie di terrificanti eventi iniziano a manifestarsi, il gruppo unisce le forze con un proprietario di un negozio locale e un detenuto evaso di prigione. Con l'approssimarsi della notte, il gruppo deve mettere da parte i contrasti e utilizzare le loro abilità per sopravvivere.

Il film che debutta negli States direct-to-video per Halloween è interpretato da Ansley Gordon, Tommy Goodman, Ben Evans, Ben Owen, J. LaRose e Amanda Dela Cruz.