Winchester: The House That Ghosts Built - trailer e poster dell'horror sovrannaturale con Helen Mirren

Di Pietro Ferraro martedì 31 ottobre 2017

Winchester: The House That Ghosts Built: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror dei Spierig Brothers nei cinema americani dal 2 febbraio 2018.

Cosa sarebbe Halloweeen senza una storia di fantasmi? Beh eccone una narrata nel trailer di Winchester: The House That Ghosts Built, il nuovo horror sovrannaturale dei Spierig Brothers (Daybreakers, Predestination) che proprio oggi 31 ottobre approdano nei cinema italiani con Saw: Legacy.

Winchester: Spierig Brothers alla regia di un film sulla misteriosa Winchester House La misteriosa Winchester House diventa un film con Helen Mirren protagonista e gli Spierig Brothers alla regia.

Winchester: The House That Ghosts Built ha una controparte storica reale in Sarah Winchester, l'erede della fortuna dei Winchester costruita grazie alle armi da fuoco e ai celebri fucili Winchester. Sarah però vive questa eredità costruita su sangue e violenza come un peso insostenibile e i suoi sensi di colpa la porteranno a credere che fantasmi vendicativi stanno arrivando per punirla, così "logicamente" costruisce una dimora labirintica per ingannare gli spiriti.

Il film vede protagonista Helen Mirren come Sarah Winchester, mentre Jason Clarke, Sarah Snook e Angus Sampson l'affiancano in ruoli di supporto.





Ispirato da eventi reali. Su un isolato pezzo di terra 80 chilometri fuori San Francisco, si trova la casa più infestata del mondo. Costruita da Sarah Winchester, la vincitrice dell'Oscar Helen Mirren, erede della fortuna dei Winchester, è una casa che non conosce fine. Costruita in maniera incessante ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana per decenni, è alta sette piani e contiene centinaia di stanze. All'esterno sembra un monumento mostruoso alla follia di una donna disturbata, ma Sarah non sta costruendo per se stessa, per sua nipote (Sarah Snook) o per il brillante dottor Eric Price (Jason Clarke) che ha convocato alla casa. Sta costruendo una prigione, un asilo per centinaia di fantasmi vendicativi, e i più terrificanti tra di loro hanno un conto in sospeso con gli Winchester...

Il film si basa sulla famosa "Winchester Mystery House" che ha ispirato tra l'altro la miniserie tv "Rose Red" di Stephen King. La magione venne costruita nel 1884 e da allora ininterrottamente ampliata per 38 anni fino al 1922 (160 stanze, 40 camere da letto, 6 cucine, 2 sale da ballo, 52 lucernai, 1257 finestre per circa 10.000 vetrate, 40 scale per un totale di 467 gradini, 47 caminetti e 17 camini).

Winchester: The House That Ghosts Built esce nei cinema americani il 2 febbraio 2018.