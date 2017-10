10 film horror da guardare per Halloween

Di Pietro Ferraro martedì 31 ottobre 2017

Halloween è arrivato e Blogo vi propone 10 titoli per un'ideale maratona di film horror.

Oggi ci avviamo sul nostalgico viale dei ricordi tra zucche intagliate, maratone horror e dolcetti di Halloween, la Notte delle streghe di carpenteriana memoria è ormai alle porte, i pargoli sfidano la paura travestiti da mostri e deformi folletti, le abitazioni si popolano di scheletriche apparizioni e anche da noi una delle tradizioni americane più suggestive si fa largo tra feste a tema, travestimenti e maratone horror.

Per chi come il sottoscritto ha vissuto Halloween sin da ragazzino attraverso le puntate speciali dedicate alla festività dai serial tv americani, le incursioni notturne in compagnia dello Zio Tibia, gli horror e le suggestioni fiabesche di Ichabod Crane e il suo cavaliere senza testa, sa quanto Halloween sia fascinosa.

Quindi per chi non ha in programma il modaiolo party in discoteca o qualche festa in maschera, qui di seguito vi diamo qualche titolo con cui organizzare un bella maratona di film horror ingurgitando dolcetti e popcorn alla luce soffusa dell’immancabile zucca con ghigno d’ordinanza.

The Fog

The Fog è uno dei titoli più d'atmosfera del maestro John Carpenter, una nebbia fitta che appare dotata di vita propria avanza inesorabile celando un passato oscuro e una maledizione che incombe su uan cittadina marittima. Carpenter ci raduna davanti ad un fuoco e ci racconta una storia di fantasmi che incarna alla perfezione la tradizione di Halloween aggiungendovi un intrigante tocco di modernità.





La bambola assassina

Riti di magia nera e bambolotti posseduti per un immarcescibile classico anni '80 e un'icona horror che nonostante la stazza "mignon" è stata capace di rivaleggiare con leggende come Freddy Krueger e Jason Voorhees.





Halloween III - Il signore della notte

Maschere di Halloween che uccidono, un culto druidico e uno spot con jingle ipnotico. La mancanza dell'iconico Michael Myers in questo terzo Halloween lo rende un'operazione assolutamente bizzarra ma non priva di appeal, in special modo se "ripescata" in occasione della Notte delle streghe.





Il mistero di Sleepy Hollow

Tim Burton e Halloween un connubio perfetto a cui si aggiungono zucche, foreste stregate e cavalieri decapitati per proseguire la visione con un occhio di riguardo per la tradizione. Sleepy Hollow presenta un look gotico da urlo e un Christopher Walken mai così spaventoso, insomma un classico da gustarsi nella penombra di una lanterna di Halloween.





Suspiria

Memorabile incursione nel sovrannaturale di Dario Argento con colonna sonora dei Goblin da brividi e moderne streghe per un surreale incubo cromaticamente ipnotico. Violento, straniante e post-moderno, Suspiria rappresenta un titolo ideale e al contempo di "rottura" in un'ideale maratona horror per la Notte delle streghe.





Evil Dead 2

Questo remake del cult La Casa punta al grottesco e trascina lo spettatore in una frenetica giostra orrorifica in cui si ride, si urla e si applaude ad ogni surreale trovata di un Sam Raimi in stato di grazia. Evil Dead 2 è un perfetto connubio di horror, gore e humour nerissimo che non può assolutamente mancare in una maratona horror di Halloween che si rispetti.





Quella casa nel bosco

Una vera e propria lettera d'amore di Joss Whedon ai film horror, parliamo del creatore della serie tv di culto Buffy l'ammazzavampiri nonché regista di The Avengers. Whedon gioca con i meccanismi dell'horror, strizza l'occhio ai fan di lunga data del genere e poi spariglia le carte alzando il sipario su uno scenario lovecraftiano in cui tecnologia e sovrannaturale collidono, implodendo in un travolgente finale in cui gore e citazionismo sfrenato la fanno da padroni.





La vendetta di Halloween

In una lista di film da guardare per Halloween non potevano mancare un'antologia horror e un film ambientato durante la Notte delle streghe e La vendetta di Halloween aka Trick ‘r Treat è un mix di entrambi che cattura alla perfezione il lato oscuro della festività in un "Dolcetto o scherzetto?" di rara perfidia.





Il ritorno dei morti viventi

Nella nostra lista non potevano mancare gli zombie e per non citare per l'ennesima volta l'inarrivabile La notte dei morti viventi, che sta ad Halloween come le zucche intagliate, abbiamo optato invece per una sorta di cugino "dissacrante" del cult di Romero, stiamo parlando naturalmente del classico Il ritorno dei morti viventi, film d'esordio di Dan O'Bannon, sceneggiatore di Alien, Space Vampires e Atto di Forza.





Nightmare 3 - I guerrieri del sogno

Uno dei migliori sequel horror di sempre, il terzo Nightmare rivaleggia con l'originale e ha il pregio di includere il Freddy Krueger post-Craven ancora interpretato da un Robert Englund in forma smagliante. Il film diretto da Chuck Russell (Blob - Il fluido che uccide, the Mask) vede il ritorno di Heather Langenkamp e John Saxon nonchè il debutto cinematografico di Patricia Arquette.