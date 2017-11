Stasera in tv: "Daddy's Home" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Daddy's Home", film commedia del 2015 diretto da Sean Anders e John Morris e interpretato da Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini e John Cena.





Cast e personaggi

Will Ferrell: Brad Whitaker

Mark Wahlberg: Dusty Mayron

Linda Cardellini: Sara Whitaker

Scarlett Estevez: Megan Whitaker

Owen Vaccaro: Dylan Whitaker

Thomas Haden Church: Leo Holt

Hannibal Buress: Griff

Paul Scheer: DJ "The Whip"

Bobby Cannavale: Dr. Francisco

Billy Slaughter: Squidward

Jamie Denbo: Doris

Bill Burr: Jerry

Mark L. Young: igienista dentale

John Cena: Roger

Alessandra Ambrosio: Karen

Doppiatori italiani

Pino Insegno: Brad Whitaker

Simone D'Andrea: Dusty Mayron

Federica De Bortoli: Sara Whitaker

Chiara Fabiano: Megan Whitaker

Giulio Bartolomei: Dylan Whitaker

Roberto Draghetti: Leo Holt

Edoardo Stoppacciaro: Griff





Trama e recensione

Un tranquillo dirigente radiofonico che si trova a dover affrontare la “sfida più ardua per un patrigno” quando l’ex di sua moglie, uno sregolato agente segreto a cavallo di una scintillante motocicletta torna in città. E 'solo l’incontro tra due padri orgogliosi, quindi cosa potrebbe andare storto? Ma quello che dovrebbe essere un primo tentativo di conoscersi si trasforma in una guerra a tutto campo, con i due avversari che tentano di surclassarsi a vicenda nel ruolo di genitore con conseguenze esilaranti e disastrose. La posta in gioco continua a crescere, da dei cuccioli ad un pony ad un campione della pallacanestro (Kobe Bryant), ma i due riusciranno a sopravvivere alla rivalità? Il patrigno Brad vuole solo essere lì per la sua nuova famiglia, ma non ha idea di quanta fatica dovrà fare per conquistare i loro cuori quando in città “arriva papà”.

Daddy's Home: Recensione Will Ferrell e Mark Wahlberg padri l'uno contro l'altro per conquistare l'amore dei figli.





Curiosità



La scena dove Will Ferrell colpisce in pieno volto una cheerleader, interpretata dalla stunt e wrestler Taryn Terrell, è stata girata durante l'intervallo di una partita di basket tra New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers.



Vince Vaughn era stato originariamente lanciato nel ruolo che è andato a Mark Wahlberg.



Tony Hawk e Mike McGill hanno partecipato al film come controfigure stunt per una scena di skateboarding .



Il nome del medico "Emilio Francisco", viene da due nomi che Will Ferrell ripete in altri film. Emilio da Una notte al Roxbury (1998) e Francisco da Elf (2003).



Il personaggio di Ferrell è chiamato Brad Whitaker, il nome del cattivo nel film di James Bond 007 - Zona pericolo (1987).



In un'intervista al New York Times, la regista Sofia Coppola ha elencato Daddy's Home tra i suoi film preferiti del XXI secolo.



Mark Wahlberg e Will Ferrell hanno recitato insieme anche in I poliziotti di riserva (2010).



Will Ferrell e Mark Wahlberg sono entrambi mancini.



Billy Slaughter e Will Ferrell sono comparsi in precedenza in Candidato a sorpresa (2012).



Bobby Cannavale e Linda Cardellini hanno entrambi svolto ruoli nell'Universo Cinematografico Marvel; Cannavale in Ant-Man (2015) e Cardellini in Avengers: Age of Ultron (2015).



Thomas Haden Church e Hannibal Buress hanno recitato entrambi in film di Spider-Man. Church in Spider-Man 3 (2007) e Buress in Spider-Man: Homecoming (2017).



In origine John Cena doveva filmare la sua scena di cameo a torso nudo.



Nell'aprile 2016 la Paramount Pictures annuncia il sequel, Daddy's Home 2, in cui Mark Wahlberg e Will Ferrell riprenderanno i loro ruoli. La data di uscita italiana viene fissata al 30 novembre 2017.



Il film costato 69 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 242.



La colonna sonora