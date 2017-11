Halloween: nuova foto con Jamie Lee Curtis e Michael Myers

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 novembre 2017

Jamie Lee Curtis e Michael Myers in un nuova foto promozionale del nuovo film di Halloween.

L'anno prossimo i fan potranno godersi un nuovo film Halloween nei cinema e non solo, sarà il primo film della saga in oltre 15 anni a includere nel cast Jamie Lee Curtis di nuovo nei panni di Laurie Strode.

Halloween, torna Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis sarà nuovamente Laurie Strode a 40 anni dal capitolo originale.

In occasione di Halloween l'attrice ha deciso di condividere una nuova foto promozionale del film con lei e suo fratello Michael Myers. La foto la mostra con la sua camicetta strappata e un taglio sul braccio proprio come appariva in una scena del finale del film originale.

Alcune ferite non guariscono mai. Michael e io. Ci vediamo tutti il prossimo Halloween.

l'hashtag #H40 simboleggia il 40° anniversario di questo franchise iconico, con il film originale di Halloween del regista John Carpenter uscito nei cinema il 25 ottobre 1978. Lo scorso maggio è stato confermato che questo nuovo sequel di Halloween riporterà John Carpenter come produttore esecutivo, con la Blumhouse Productions di Jason Blum che produce insieme al produttore originale di Halloween Malek Akkad con la sua Trancas International Films. È stato poi confermato proprio il mese scorso che Jamie Lee Curtis tornerà come Laurie Strode, notizia che ha immediatamente reso questo progetto ancora più atteso dai fan.

A febbraio il regista David Gordon Green è stato confermato alla regia e come co-sceneggiatore del film insieme all'amico e assiduo collaboratore Danny McBride. Solo pochi giorni dopo Danny McBride ha confermato che questo progetto non è in realtà un remake, ma un sequel dei primi due film di Halloween, entrambi scritti da John Carpenter e Debra Hill ed entrambi con il personaggio di Laurie Strode. Il franchise è proseguito negli anni '80 e '90 con Halloween III: Il signore della notte del 1982, Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers del 1988, Halloween: La vendetta di Michael Myers del 1989 e Halloween: La maledizione di Michael Myers del 1995, ma solo gli ultimi due film Halloween - 20 anni dopo del 1998 e Halloween - La resurrezione del 2002 hanno riportato Jamie Lee Curtis come Laurie Strode.

Il film non ha ancora data una data di inizio riprese, ma abbiamo recentemente appreso il nome di nuovo potenziale membro del cast. All'inizio di questo mese l'attrice Judy Greer è entrata in trattative per il ruolo della figlia di Laurie Strode, Karen Strode. Resta da vedere chi interpreterà Michael Myers, visto che una serie di attori hanno rappresentato l'assassino nel corso degli anni, recentemente è toccato a Tyler Mane nel remake Halloween - The Beginning di Rob Zombie e a John Conning nel suo sequel Halloween II del 2009.

L'aggiornamento più recente sul progetto risale a poche settimane fa, quando è stato confermato che oltre a servire come produttore esecutivo, John Carpenter comporrà anche la colonna sonora di questo nuovo sequel di Halloween, come ha fatto con l'originale.