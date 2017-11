IT: LeBron James è Pennywise in uno spaventoso costume di Halloween (foto e video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 novembre 2017

La star dell'NBA LeBron James sceglie il nuovo Clown Pennywise del film "IT" come costume di Halloween per il suo party annuale.

Il campione di basket LeBron James dei Cleveland Cavaliers ha tenuto il suo annuale party di Halloween durante il fine settimana e, come al solito, lui ei suoi compagni di squadrasi sono sfidati per il costume più folle. Ma LeBron stavolta ha battuto tutti con il suo costume da Pennywise, il nefasto clown del nuovo film horror IT, un costume davvero impressionante che il giocatore ha voluto condividere su Instagram.

LeBron James alto 2,03 metri per un peso di 113 chili ha dominato il party come il campo da basket con il suo costume di Pennywise tanto accurato quanto inquietante. La stella dell'NBA ha utilizzato Instagram per condividere il suo costume ed è completamente irriconoscibile vestito come il protagonista dell'IT di Andres Muschietti. James ah voluto rincarare la dose sottotitolando la foto con: "Georgie!! Georgie!!".

Il clown assassino è attualmente nei primi tre costumi più richiesti di Halloween, ma LeBron James ha voluto anche sottolineare le abilità "danzerecce" del malvagio Clown Ballerino con un video che lo vede scatenarsi sulla pista da ballo.

