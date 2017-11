Al cinema dal 1° Novembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 novembre 2017

Arrivano in sala il thriller-horror "Saw: Legacy", l'anime "Mazinga Z - Infinity, il fantascientifico "Geostorm" e il dramma "Una questione privata" dei fratelli Taviani.

- Saw: Legacy (USA 2017 - Thriller / Horror - Durata 91 minuti) Regia di Michael e Peter Spierig con Tobin Bell, Laura Vandervoort, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Clé Bennett. Trama: Dopo una serie di omicidi che portano il marchio di Jigsaw, le forze dell’ordine si trovano a dare la caccia ad un uomo che credevano morto da più di dieci anni, intrappolati in un nuovo gioco che è solo all’inizio. John Kramer è veramente tornato o è solo un inganno?. TRAILER ITALIANO

- Una questione privata (Italia / Francia 2017 - Drammatico - Durata 84 minuti) di Paolo e Vittorio Taviani con Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè, Francesca Agostini, Jacopo Olmo Antinori. Trama: "Over the Rainbow" è il disco più amato da tre ragazzi nell’estate del 43. S’incontrano nella villa estiva di Fulvia, adolescente e donna. I due ragazzi sono Milton (Luca Marinelli) e Giorgio (Lorenzo Richelmy), l’uno pensoso, riservato, l’altro bello ed estroverso. Amano Fulvia (Valentina Bellè) che gioca con i sentimenti di entrambi. Un anno dopo Milton, partigiano, si ritrova davanti alla villa ora chiusa. La custode lo riconosce e insinua un dubbio: Fulvia, forse, ha avuto una storia con Giorgio. Per Milton si ferma tutto, la lotta partigiana, le amicizie... Ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la verità. E corre attraverso le nebbie per trovare Giorgio, ma Giorgio è stato fatto prigioniero dai fascisti. TRAILER UFFICIALE

Una questione privata: recensione del film dei fratelli Taviani Paolo e Vittorio Taviani portano al cinema l'omonimo capolavoro di Beppe Fenoglio. Una Questione Privata, dal 1° novembre in sala

- Una scomoda verità 2 (USA 2017 - Documentario - Durata 100 minuti) di Bonni Cohen e Jon Shenk con Al Gore, George W. Bush, John Kerry, Marco Krapels, Angela Merkel, Barack Obama, Vladimir Putin, Donald J. Trump. Trama: Un decennio dopo che "Una scomoda verità" ha portato il cambiamento climatico nel cuore della cultura popolare, arriva il rivoluzionario e attento sequel che mostra quanto siamo vicini ad una vera rivoluzione energetica. Il vice presidente Al Gore continua la sua lotta instancabile, viaggiando in tutto il mondo per formare un'armata di paladini del clima e influenzare la politica internazionale sul clima. Le telecamere lo seguono dietro le quinte, in momenti pubblici e privati, divertenti e commoventi, mentre persegue il principio di responsabilizzazione, sebbene la posta in gioco non sia mai stati così alta, affermando che i pericoli del cambiamento climatico possono essere superati con l'ingegno e la passione dell'uomo. TRAILER ITALIANO

- Il mio Godard (Francia 2017 - Biografico - Durata 102 minuti) di Michel Hazanavicius con Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois, Felix Kysyl. Trama: Parigi 1967. Jean-Luc Godard, il cineasta più in vista della sua generazione, gira La cinese con la donna che ama, Anne Wiazemsky, più giovane di lui di 20 anni. Sono felici, innamorati, affascinanti e si sposano. Ma quando il film esce, l'accoglienza che riceve porta Jean-Luc a rimettere profondamente in discussione le sue idee. Il Maggio '68 non fa che amplificare il processo e la crisi che scuote Jean-Luc lo trasformerà radicalmente: da cineasta star ad artista maoista fuori dal sistema, tanto incompreso quanto incomprensibile. TRAILER ITALIANO

Il Mio Godard - recensione del film di Michel Hazanavicius Il '68 di Jean-Luc Godard raccontato da Anne Wiazemsky. Leggete la nostra recensione di Le redoutable

- Mazinga Z - Infinity (Giappone 2017 - Animazione - Durata 95 minuti) Un film di Junji Shimizu. Trama: Il giovane Koji Kabuto è diventato uno scienziato e Mazinga Z riposa in un museo. Un giorno vengono scoperte delle gigantesche e misteriose rovine all'interno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor Inferno e delle sue forze malvagie. A causa dell’enorme potere distruttivo dell’Infinity, l’umanità rischia l’estinzione. Koji è quindi costretto, dopo 10 anni, a riprendere i comandi di Mazinga Z e ad affrontare ancora una volta il dilemma della sua vita Diventare Dio o Demone. Oggi più che mai il futuro dell’umanità è nelle sue mani. TRAILER ITALIANO

Mazinga Z – Infinity: Recensione 45 anni dopo la sua prima apparizione tv, Mazinga Z di Gō Nagai sbarca al cinema con Infinity, dal 31 ottobre nelle sale d'Italia.

- Finchè c'è prosecco c'è speranza (Italia 2017 - Noir - Durata 101 minuti) di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D'Amico, Diego Pagotto. Trama: Campagna veneta, colline del Prosecco. Una serie di omicidi e, unico indiziato, un morto: il conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo che pare essersi tolto la vita inscenando un improvviso e teatrale suicidio. Un caso apparentemente impossibile per il neo-ispettore Stucky, metà persiano e metà veneziano: appena promosso, impacciato ma pieno di talento, per risolvere il caso deve fare i conti con le proprie paure e un passato ingombrante. Sullo sfondo, tra i filari, una battaglia per la difesa del territorio e delle bollicine che anima bottai, osti, confraternite di saggi bevitori: Stucky intuisce presto che la soluzione dei delitti passa attraverso il modo di vedere la vita, e la vite, del conte Ancillotto. E che nella sua cantina, tra vetro e sughero, alcol e lieviti addormentati, si agita un mondo che non vuole scomparire ma, al contrario, rivendica un futuro. TRAILER UFFICIALE

- Mistero a Crooked House (Gran Bretagna 2017 - Noir - Durata 90 minuti) di Gilles Paquet-Brenner con Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Gillian Anderson, Christina Hendricks, Julian Sands. Trama: Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all’investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un'atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l'assassino prima che colpisca di nuovo? TRAILER ITALIANO

- Mr. Ove (Svezia 2017 - Commedia / Drammatico - Durata 116 minuti) di Hannes Holm con Rolf Lassgård, Bahar Pars, Ida Engvoll, Filip Berg, Chatarina Larsson, Börje Lundberg. Trama: Ove è un burbero cinquantanovenne che molti anni prima ricopriva il ruolo di Presidente dell'Associazione dei condomini. A lui però non importa niente di essere stato sollevato dall’incarico e continua a sorvegliare con piglio poliziesco tutto il quartiere. Operaio da 43 anni presso le industrie Saab, Ove viene mandato in pensione e da quel momento, senza nulla da fare, con il suo atteggiamento molesto finisce per causare ancora più ostilità nel vicinato. TRAILER ITALIANO

- Capitan Mutanda (USA 2017 - Animazione - Durata 89 minuti) Un film di David Soren. Trama: George e Harold, due amici per la pelle, burloni ma anche estremamente creativi, ipnotizzano il direttore della loro scuola per farlo trasformare nel supereroe dei loro disegni: Capitan Mutanda… entusiasta al limite del ridicolo, inguaribilmente credulone e soprattutto poco furbo! Decisamente un eroe a metà! TRAILER ITALIANO

Capitan Mutanda: la colonna sonora del film d'animazione Dreamworks Weird "Al" Yankovic e Theodore Shapiro per la colonna sonora del film di "Capitan Mutanda" al cinema dal 1° novembre 2017.

- Geostorm (USA 2017 - Azione / Fantascienza - Durata 109 minuti) di Dean Devlin con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Daniel Wu, Katheryn Winnick. Trama: In seguito a una terribile serie di disastri naturali che hanno messo in serio pericolo il pianeta, i capi di stato dei vari Paesi del mondo si sono uniti per creare una complessa rete di satelliti per poter controllare il clima globale e garantire la sicurezza di tutti. Ma qualcosa non ha funzionato, il sistema costruito per proteggere la Terra ora la sta attaccando ed è una corsa contro il tempo per scoprire da dove proviene la vera minaccia, prima che una tempesta universale spazzi via tutto… e tutti. TRAILER ITALIANO

- Gifted - Il dono del talento (USA 2017 - Drammatico - Durata 101 minuti) di Marc Webb con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate, Michael Kendall Kaplan. Trama: Frank Adler (Chris Evans) vive in una città sulle coste della Florida con la nipotina Mary (Mckenna Grace), figlia della sorella morta qualche tempo prima. Mary è una bambina estremamente intelligente con un talento speciale per la matematica e, nonostante l’obiettivo di Frank, allineato alle ultime volontà della sorella, sia quello di farle condurre una vita normale, le doti della piccola non sfuggono all’attenzione della nonna materna Evelyn (Lindsay Duncan), una ricca ed elegante signora di Boston che ha dei piani molto diversi per la nipote, che prevedono che si allontani dallo zio… Frank Adler (Chris Evans) vive in una città sulle coste della Florida con la nipotina Mary (MckennaGrace), figlia della sorella morta qualche tempo prima. Mary è una bambina estremamente intelligente con un talento speciale per la matematica e, nonostante l’obiettivo di Frank, allineato alle ultime volontà della sorella, sia quello di farle condurre una vita normale, le doti della piccola non sfuggono all’attenzione della nonna materna Evelyn (Lindsay Duncan), una ricca ed elegante signora di Boston che ha dei piani molto diversi per la nipote, che prevedono che si allontani dallo zio…. TRAILER ITALIANO

Gifted – Il dono del talento di Marc Webb: Recensione Chris Evans inedito protagonista per il nuovo film del regista di (500) giorni insieme.

- Gli Asteroidi (Italia 2017 - Drammatico - Durata 91 minuti) di Germano Maccioni con Pippo Delbono, Chiara Caselli, Riccardo Frascari, Nicolas Balotti, Alessandro Tarabelloni, Adriana Barbieri. Trama: Una provincia industriale, sconfinata, alienante. Un tempo florida, ora profondamente segnata dalla crisi economica. Provincia di campi allargati e capannoni dismessi, è l’universo in cui gravitano Pietro e il suo amico Ivan, diciannovenni in conflitto con la famiglia, con la scuola, con tutto. Sullo sfondo una serie di furti nelle chiese, compiuti dall’inafferrabile “banda dei candelabri”, e l’incombere di un grande asteroide, monitorato dalla stazione astronomica della zona perché in procinto di passare molto vicino alla Terra. Talmente vicino che un amico un po’ strambo, fissato con questioni astronomiche e filosofiche, è sicuro che precipiterà sul pianeta, annientando l’umanità. E mentre la “fine del mondo” si avvicina, Ivan convince Pietro a partecipare a un furto, con conseguenze drammatiche che colpiranno fatalmente il loro mondo.. TRAILER UFFICIALE

- My Name is Emily (Irlanda 2017 - Drammatico - Durata 100 minuti) di Simon Fitzmaurice con Evanna Lynch, George Webster, Michael Smiley, Barry McGovern, Martin McCann, Stella McCusker, Laura Matassa. Trama: Dopo la morte della madre e l’internamento del padre in una clinica psichiatrica, Emily viene affidata a una famiglia adottiva e inizia a frequentare una nuova scuola dove fatica a integrarsi. Quando, per la prima volta, nel giorno del suo sedicesimo compleanno non riceve l’annuale biglietto d’auguri da parte del padre Robert, un eccentrico autore di best-seller a cui lei è molto legata, Emily intuisce che qualcosa non va. La ragazza decide allora di risolvere da sé la questione e, chiedendo aiuto ad Arden, l’unica persona che le abbia offerto la propria amicizia e dimostrato interesse nella nuova scuola, decide di partire per liberare il padre dalla clinica in cui è ricoverato. I due giovani, accompagnati dall’intensa colonna sonora firmata dal pluripremiato compositore Stephen McKeon, iniziano così un viaggio attraverso l’Irlanda del Nord che li porterà a conoscersi, ad aprirsi all’ignoto e a fidarsi dell’altro. TRAILER ITALIANO

- Non c'è campo (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Federico Moccia con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Corrado Fortuna, Claudia Potenza, Mirko Trovato, Eleonora Gaggero, Caterina Biasiol. Trama: Le professoresse Laura (Vanessa Incontrada) e Alessandra (Claudia Potenza) accompagnano la loro classe di liceo in gita scolastica a Scorrano, un paesino della Puglia. Gli alunni, tra cui Francesco (Mirko Trovato), Flavia (Beatrice Arnera) e Valentina (Caterina Biasiol), sono pieni di aspettative ma un imprevisto scombussola i piani: NON C’E’ CAMPO! La gita si trasforma in un incubo che costringe giovani e adulti a tornare a una comunicazione diretta e senza filtri con imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e... TRAILER UFFICIALE

- Pokemon. Scelgo te! (Giappone 2017 - Animazione - Durata 98 minuti) un film di Kunihiko Yuyama. Trama: il film che racconta il primo incontro tra Ash e Pikachu e le loro avventure alla ricerca del Leggendario Pokémon Ho-Oh. Lungo la strada, la coppia incontra volti familiari, nuovi personaggi, tra cui Trainers Verity e Sorrel, e anche un misterioso nuovo Pokémon Mythical, Marshadow. Non mancano in questa nuova storia sull’inizio di una delle più amate amicizie di sempre, le sfide e le battaglie epiche dei Pokémon. [Al cinema solo il 5 e 6 novembre] TRAILER ITALIANO