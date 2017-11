Amazon DVD: le migliori offerte del Black Friday

Di Pietro Ferraro venerdì 3 novembre 2017

Amazon partecipa ancora in grande stile al Black Friday, l'appuntamento con offerte speciali e sconti "una tantum" è fissato al 24 novembre.

I patiti dello shopping online e chi si prepara agli acquisti natalizi non possono perdere l'imminente Black Friday, ci riferiamo proprio al "venerdì nero" dedicato allo shopping che negli Stati Uniti si tiene il giorno successivo al Giorno del ringraziamento e che tradizionalmente dà inizio alla stagione degli acquisti natalizi.

Ormai è diventata una tradizione anche in Italia con gli amanti dello shopping online che ogni anno aumentano e che possono fruire durante questo periodo dell'anno di sconti fino al 70%. Il Black Friday si tiene l'ultimo venerdì di novembre e quest'anno la data da segnare sul calendario è il 24 novembre.

Anche quest’anno Amazon proporrà centinaia di promozioni speciali con sconti che non si limiteranno ad un solo giorno, ma proseguiranno per tutto l’arco della settimana del Black Friday. Terminato il weekend del Black Friday, il periodo promozionale proseguirà il lunedì successivo con il Cyber Monday (27 novembre) con sconti e promozioni che riguarderanno i prodotti tecnologici e informatici.

Quindi questa sembra l'occasione ideale per evitare la ressa degli acquisti natalizi e usufruire di sconti all'insegna dei saldi, il tutto comodamente da casa e con un paio di click.

Per quanto riguarda gli appassionati di cinema, Amazon ha programmato tantissime offerte combinate che riguardano DVD e Blu-ray che potranno essere acquistati in set di due o tre pezzi con offerte come il classico 3X2 e sconti che arrivano al -40%.

Tra le offerte segnaliamo alcuni cofanetti che si possono combinare, ad esempio per chi ama le saghe cinematografiche iconiche aquistando ad esempio La Trilogia de Lo Hobbit insieme alla Trilogia prequel di Star Wars si potrà fruire del 40% di sconto.

Per l'offerta 3X2 vi segnaliamo il cofanetto da 3 DVD del cult Kill Bill di Quentin Tarantino che potremmo abbinare all'action xXx - Il ritorno di Xander Cage e al cofanetto The Bourne Collection che include 4 film, in questo caso non pagheremo il titolo più economico.

Altra offerta piuttosto ghiotta è quella di poter acquistare due titoli DVD a scelta per una spesa massima di 12 €, quindi se si punta sui cofanetti il risparmio aumenta in maniera consistente. I titoli a disposizione includono la miniserie tv IT con il clown Pennywise anni '90 di Tim Curry, una collector's edition (2 DVD) del classico Nightmare Before Christmas di Tim Burton e per i più piccini e gli amanti dei film d'animazione segnaliamo due cofanetti dedicati a Cattivissimo Me (2 DVD) e Hotel Transylvania (2 DVD).

Offerta DVD e Blu-ray (2 titoli al -40%): Dalle ore 00:00 del 2 ottobre 2017 alle 23:59 del 5 novembre 2017, acquista 2 titoli a scelta tra i DVD e i Blu-ray in promozione e otterrai uno sconto pari al 40%.

Offerta DVD e Blu-ray (2 titoli a 12 €): Dalle ore 00:00 del 2 ottobre 2017 alle 23:59 del 5 novembre 2017, acquista 2 titoli a scelta tra i DVD e i Blu-ray in promozione e pagherai al massimo 12 €.

Offerta DVD e Blu-ray (3x2): Dalle ore 00:00 del 2 ottobre 2017 alle 23:59 del 5 novembre 2017, per ogni 3 DVD o Blu-ray a scelta tra i titoli in promozione in questa pagina, non paghi il più economico.

