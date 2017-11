Offerte Blu-ray: le migliori del Black Friday 2017

Di Pietro Ferraro martedì 7 novembre 2017

Amazon partecipa ancora in grande stile al Black Friday, l'appuntamento con offerte speciali e sconti "una tantum" è fissato al 24 novembre.

Black Friday 2017, anche quest'anno l'appuntamento con le offerte speciali pre-natalizie tornerà su Amazon e gli amanti del cinema potranno fruire di tantissime offerte, sconti e promozioni su Blu-ray e DVD. Il 24 novembre è la data designata per il Black Friday, ma offerte e sconti saranno già disponibili la settimana precedente a partire dal 18 novembre per concludersi lunedì 27 novembre con il "Cyber Monday" dedicato agli appassionati di tecnologia.

Il Black Friday è diventata una tradizione anche in Italia con gli amanti dello shopping online che ogni anno aumentano e che possono fruire durante questo periodo dell'anno di sconti fino al 70%.

Come i veterani dello shopping sapranno le offerte del Black Friday sono delimitate da tempo (offerta lampo) e numero di pezzi per prodotto (offerta del giorno), quindi la tempestività nell'inviare l'ordine è decisiva per riuscire ad accaparrarsi il proprio oggetto del desiderio.

Gli appassionati di cinema conoscono bene la gioia di godersi un film con la qualità migliore possibile e il formato Blu-ray ad oggi permette di avere una qualità dì'immagine supelativa, che rende finalmente giustizia a pellicole che utilizzano effetti speciali di ultima generazione o formati audio potenti e immersivi che fino a ieri si potevano fruire esclusivamente in una sala cinematografica. Naturalmente non possiamo non ricordare la varietà dei contenuti speciali che ogni Blu-ray include che si moltiplicano e ampliano per edizioni speciali e cofanetti.

Il ricco catalogo di Amazon per il formato Blu-ray propone una serie di edizioni speciali che faranno la gioia dei patiti di cinema, come la versione restaurata in edizione limitata dell'horror Suspiria di Dario Argento, edizioni in esclusiva come il Blu-Ray Wonder Woman Steelbook oppure per i patiti del suono potente e cristallino in HD ci sono le Steelbook bestseller "Ultra 4K HD" con titoli recentissimi come Transformers - L'Ultimo Cavaliere (Steelbook / 2 Blu-Ray) o classici immarcesibili come Blade Runner The Final Cut (4K Ultra HD + Blu-Ray).

Per quanto riguarda le promozioni a seguire trovate alcuni esempi di offerte per "combinare" al meglio gusti ed esigenze.

Offerta DVD e Blu-ray (2 titoli al -40%): acquista 2 titoli a scelta tra i DVD e i Blu-ray in promozione e otterrai uno sconto pari al 40%.

Offerta DVD e Blu-ray (2 titoli a 12 €): acquista 2 titoli a scelta tra i DVD e i Blu-ray in promozione e pagherai al massimo 12 €.

Offerta DVD e Blu-ray (3x2): per ogni 3 DVD o Blu-ray a scelta tra i titoli in promozione non paghi il più economico.

Scoprite tutte le offerte Amazon sul Black Friday