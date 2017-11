Animali Fantastici 2: nuova foto ufficiale conferma la teoria di un fan?

Di Pietro Ferraro giovedì 2 novembre 2017

Una nuova foto ufficiale di "Animali Fantastici e dove trovarli 2" potrebbe confermare la teoria di un fan di Harry Potter.

Con il successo di Animali Fantastici e dove trovarli uscito l'anno scorso, Warner Bros. è stata veloce a dare luce verde ad un sequel, che è attualmente in produzione. Animali Fantastici 2 vede Eddie Redmayne tornare nei panni di Newt Scamander che nel frattempo ha terminato il suo libro.

Animali fantastici e dove trovarli 2: prima foto dal set Animali fantastici e dove trovarli 2 arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018.

Grazie ad una nuova foto ufficiale di Animali Fantastici e dove trovarli 2, sappiamo che Scamander sarà impegnato in un tour per promuovere il libro che lo ha reso famoso. Ma questa nuova foto potrebbe anche confermare una teoria divenuta molto popolare tra i fan di Harry Potter.

La foto arriva dall'account ufficiale del film e presenta un cartello che promuove il tour del libro di Newt Scamander. L'evento si terrà presso la "Obscurus Books", casa editrice fittizia che si trova al numero 18a di Diagon Alley. La storia della Obscurus Books rimane misteriosa all'interno del canone ufficiale di Harry Potter, ma questa foto potrebbe riservare una sorpresa da ricollegare al Credence Bareone di Ezra Miller, che era malvagio nel primo film, ma che potrebbe redimersi nel sequel. Ecco la didascalia fornita con la foto.

Un autore di recente pubblicazione deve avere una festa di lancio del libro. Newt Scamander è molto impegnato #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays.

Animali fantastici e dove trovarli 2, Brontis Jodorowsky sarà il creatore della Pietra Filosofale Pioggia di news dal set di Animali fantastici e dove trovarli 2.

In una scena eliminata di Animali Fantastici e dove trovarli, Credence è stato visto fuggire da New York. Ciò ha portato alcuni ad ipotizzare che diventerà effettivamente un alleato di Newt Scamander nel sequel. Per gentile concessione del Redditor denominato SatyrSaturn ecco la teoria su come Credence si collegherà con Newt e in particolare a questa nuova foto.

La mia teoria è che Newt salverà Credence dal suo Obscurus. poiché Credence ha aiutato Mary Lou a stampare tutti quei volantini e opuscoli per i Secondi Salemiani, prevedo che entrerà nell'editoria e pubblicherà il libro di Newt.

Se è vero, il titolo Obscurus Books ha molto più senso. Ciò sarebbe anche utile a fornire un maggior numero di connessioni collaterali all'universo principale di Harry Potter in Animali Fantastici 2. Connessioni che nel film avranno la forma di un giovane Silente, interpretato da Jude Law e di Grindelwald interpretato da Johnny Depp.

David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter, così come Animali Fantastici e dove trovarli, sta tornando a dirigere Animali Fantastici e dove trovarli 2. J.K. Rowling ha fatto il suo debutto come sceneggiatrice con Animali Fantastici e dove trovarli e ha anche scritto la sceneggiatura per il sequel. Se tutto va come previsto la scrittrice ha detto che il piano è quello di rendere le avventure di Newt Scamander una saga di cinque film.

Animali Fantastici e dove trovarli 2 ha una data di uscita fissata al 16 novembre 2018.