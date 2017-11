Animali Fantastici 2: sinossi ufficiale e nuova immagine del cast

Warner Bros. ha reso disponibili una sinossi ufficiale e una nuova immagine promozionale del sequel di Animali fantastici 2, che è ufficialmente intitolato Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. L'imminente sequel vedrà il ritorno di personaggi di Animali fantastici e dove trovarli insieme a volti nuovi tra cui Jude Law nei panni di un giovane Albus Silente.

La sinossi ufficiale di "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald":



Alla fine del primo film, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Depp) è stato catturato dal MACUSA (il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America), con l'aiuto di Newt Scamander (Redmayne). Ma mantenendo fede alle sue minacce, Grindelwald è sfuggito alla custodia e ha iniziato a radunare seguaci, mettendo in atto il suo vero piano: riunire i maghi purosangue per governare su tutti gli esseri No-Mag. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Law) arruola il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutare, ignaro dei pericoli che lo attendono. I confini sono stabiliti e amore e lealtà messi alla prova anche tra veri amici e famiglia, in un mondo magico sempre più diviso.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald debutta nei cinema il 16 novembre 2018 con un cast che include Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoe Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, Johnny Depp e Jude Law.

La descrizione della foto:



(Da sinistra a destra) JUDE LAW interpreta un giovane ALBUS SILENTE, assumendo il ruolo di uno dei personaggi più amati di J.K. Rowling; EZRA MILLER torna come l'enigmatico CREDENCE, il cui destino era sconosciuto alla fine del primo film; CLAUDIA KIM appare come un Maledictus, il portatore di una maledizione di sangue il cui destino è trasformarsi in una bestia; ZOË KRAVITZ interpreta LETA LESTRANGE, che un tempo era vicina a Newt Scamander, ma ora è fidanzata con suo fratello; CALLUM TURNER si unisce al cast come il fratello maggiore di Newt, THESEUS SCAMANDER, un famoso eroe di guerra e capo dell'Ufficio Auror presso il Ministero della Magia britannico; KATHERINE WATERSTON torna come TINA GOLDSTEIN, che è stata reintegrata come Auror al MACUSA; EDDIE REDMAYNE torna nei panni del magizoologo NEWT SCAMANDER, che ora ha guadagnato fama nel mondo dei maghi come autore di "Animali fantastici e dove trovarli"; DAN FOGLER riprende il ruolo dell'unico No-Mag del gruppo JACOB KOWALSKI; ALISON SUDOL riprende la parte della sorella di Tina, lo spirito libero QUEENIE GOLDSTEIN, un Legilimens che può leggere le menti e JOHNNY DEPP ritorna come il potente mago oscuro GELLERT GRINDELWALD.

Fonte: Collider

Con il successo di Animali Fantastici e dove trovarli uscito l'anno scorso, Warner Bros. è stata veloce a dare luce verde ad un sequel, che è attualmente in produzione. Animali Fantastici 2 vede Eddie Redmayne tornare nei panni di Newt Scamander che nel frattempo ha terminato il suo libro.

Grazie ad una nuova foto ufficiale di Animali Fantastici e dove trovarli 2, sappiamo che Scamander sarà impegnato in un tour per promuovere il libro che lo ha reso famoso. Ma questa nuova foto potrebbe anche confermare una teoria divenuta molto popolare tra i fan di Harry Potter.

La foto arriva dall'account ufficiale del film e presenta un cartello che promuove il tour del libro di Newt Scamander. L'evento si terrà presso la "Obscurus Books", casa editrice fittizia che si trova al numero 18a di Diagon Alley. La storia della Obscurus Books rimane misteriosa all'interno del canone ufficiale di Harry Potter, ma questa foto potrebbe riservare una sorpresa da ricollegare al Credence Bareone di Ezra Miller, che era malvagio nel primo film, ma che potrebbe redimersi nel sequel. Ecco la didascalia fornita con la foto.

Un autore di recente pubblicazione deve avere una festa di lancio del libro. Newt Scamander è molto impegnato #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays.

In una scena eliminata di Animali Fantastici e dove trovarli, Credence è stato visto fuggire da New York. Ciò ha portato alcuni ad ipotizzare che diventerà effettivamente un alleato di Newt Scamander nel sequel. Per gentile concessione del Redditor denominato SatyrSaturn ecco la teoria su come Credence si collegherà con Newt e in particolare a questa nuova foto.

La mia teoria è che Newt salverà Credence dal suo Obscurus. poiché Credence ha aiutato Mary Lou a stampare tutti quei volantini e opuscoli per i Secondi Salemiani, prevedo che entrerà nell'editoria e pubblicherà il libro di Newt.

Se è vero, il titolo Obscurus Books ha molto più senso. Ciò sarebbe anche utile a fornire un maggior numero di connessioni collaterali all'universo principale di Harry Potter in Animali Fantastici 2. Connessioni che nel film avranno la forma di un giovane Silente, interpretato da Jude Law e di Grindelwald interpretato da Johnny Depp.

David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter, così come Animali Fantastici e dove trovarli, sta tornando a dirigere Animali Fantastici e dove trovarli 2. J.K. Rowling ha fatto il suo debutto come sceneggiatrice con Animali Fantastici e dove trovarli e ha anche scritto la sceneggiatura per il sequel. Se tutto va come previsto la scrittrice ha detto che il piano è quello di rendere le avventure di Newt Scamander una saga di cinque film.

Animali Fantastici e dove trovarli 2 ha una data di uscita fissata al 16 novembre 2018.