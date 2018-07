Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - nuovo poster e video con Johnny Depp al Comic-Con 2018

Di Pietro Ferraro lunedì 23 luglio 2018

Animali Fantastici 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy di David Yates nei cinema italiani dal 15 novembre 2018.

Johnny Depp ha fatto un'apparizione a sorpresa al Comic-Con di San Diego durante il panel di Warner Bros. dedicato al sequiel Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald. Per la maggior parte del panel Johnny Depp non era sul palco e la maggior parte della folla pensava che fosse troppo occupato per presentarsi all'evento. Tuttavia, verso la fine della presentazione l'attore è uscito sul palco con indosso il costume di scena di Grindelwald e ha tenuto un discorso sul personaggio.

Il discorso di Johnny Depp è incentrato sul "bene dell'umanità". Ma in realtà è solo il monologo del classico punto di vista del cattivo, in definitiva su come molte persone soffriranno per quello che lui percepisce essere il bene maggiore. Depp non è stato visto fino alla fine del primo film, ma questo lo ha portato ad essere una parte importante di "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald" e, con tutta probabilità, un appuntamento fisso per i futuri film della serie di cinque film in programma. La Warner Bros. ha anche rivelato un nuovo trailer per il film durante il panel che è stato contemporaneamente pubblicato online.

"Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald" arriva nei cinema italiani il 15 novembre. Il film vede uno sforzo per contrastare i piani di Grindelwald e di un (relativamente) giovane Albus Silente, che arruola il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutare, ignaro dei reali pericoli che questa missione comporta. Si creeranno divisioni, l'amore e la lealtà verranno messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più minaccioso e diviso. David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter e l'originale Animali fantastici e dove trovarli, è tornato al timone lavorando da una sceneggiatura scritta dalla stessa J.K. Rowling.

Il primo "Animali fantastici" ha incassato 814 milioni di dollari nel mondo aprendo la strada a questo nuovo sequel. Il cast comprende Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Zoe Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo e Poppy Corby-Tuech, oltre a Johnny Depp come Grindelwald.

Fonte: Screenrant

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - nuovo trailer italiano e poster dal Comic-Con 2018

Warner Bros. ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una nuova locandina per Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald. Trailer e poster arrivano dal Comic-Con di San Diego.

Il poster include la tagline: "Il destino di uno cambierà il futuro di tutti". Nell'angolo in alto a destra vediamo Grindelwald (Johnny Depp) mentre l'angolo in alto a sinistra ospita un giovane Silente (Jude Law). Il centro del poster presenta un'immagine del quartetto capeggiato da Newt Scamander (Eddie Redmayne) che abbiamo avuto modo di conoscere in Animali fantastici e dove trovarli. Gli angoli in basso del poster sono caratterizzati da alcuni personaggi che verranno introdotti in Animali fantastici 2, o che avremo modo di conoscere un po' meglio.

Ad un certo punto si è ipotizzato che il culmine di questo film ruotasse attorno alla famosa battaglia tra Grindelwald e Silente, un episodio di rilievo nella tradizione di Harry Potter. Tuttavia Jude Law ha recentemente rivelato che in realtà lui non condivide scene con Johnny Depp. Dato che questo è solo il secondo di un arco di cinque film, è possibile che potremmo vedere questa battaglia in un secondo momento, in un altro sequel.

Quello che sappiamo per certo è che Grindelwald è l'antagonista principale questa volta e che sta assemblando alcune forze per provare a compiere le sue azioni magiche su larga scala. Spetterà a Newt fermarlo, dal momento che non sembra che Silente possa intervenire. Almeno non questa volta. Eddie Redmayne in una recente intervista con ha accennato al fatto che questo sequel sarà più cupo del suo predecessore.

L'aspetto più avvincente è il cambiamento di tono. E' più oscuro e più rigoroso e si intreccia nella tradizione di Potter con cui abbiamo molta più familiarità. Quindi questi personaggi che hai incontrato nel primo film sono ora nel mondo dei maghi che sarà compreso più a fondo. Ho letto [la sceneggiatura] che conteneva questi elementi criptici che vengono utilizzati con in un thriller e che rendono il tutto più avvincente.

"Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald" arriva nei cinema italini il 25 novembre 2018.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - nuova immagine ufficiale di un giovane Newt a Hogwarts

Una nuova immagine di Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald è arrivata online via Entertainment Weekly. Questo imminente prequel di Harry Potter segue le orme dello spin-off Animali fantastici e dove trovarli del 2016, che è stato il primo di una serie pianificata di cinque nuovi film ambientati nel mondo magico di Harry Potter. Questa nuova serie è incentrata sull'eSperto di creature magiche Newt Scamander, interpretato dal premio Oscar Eddie Redmayne. Questa nuova immagine, tuttavia, sfoggia un Newt molto più giovane durante i suoi giorni da studente a Hogwarts sotto la tutela del famoso mago Albus Silente.

L'immagine mostra Newt Scamander, interpretato da Joshua Shea nella sequenza flashback, insieme al giovane Albus Silente di Jude Law. L'iscrizione di Newt Scamander ad Hogwarts risale al 1908, per poi essere espulso successivamente per un incidente che coinvolgeva una creatura magica. Silente si oppose all'espulsione del suo studente, ma la sua opposizione non sortì effetto. Animali fantastici 2 includerà anche Leta Lestrange (Zoe Kravitz), personaggio molto vicino a Newt che sarà coinvolta in qualche modo nell'incidente che porterà all'eSpulsione. Eddie Redmayne ha parlato della relazione del suo personaggio con Leta narrata nel sequel.

Leta, è una di quelle relazioni dove c'è stato sicuramente un grande amore, ma è mai stata una relazione vera e propria? Non lo so, ma certamente, lei è qualcuno che lo ha colpito enormemente. All'inizio di questo film si renderà conto che lei ora ha una relazione con il fratello di Newt, cosa che, ovviamente, comporta grandi complicazioni.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald sarà ambientato a Parigi in Francia, mentre Newt e Silente danno la caccia al malvagio stregone Gellert Grindelwald (Johnny Depp), che è stato rivelato e catturato alla fine del primo film. Anche Tina Goldstein (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) e Jacob Kowalski (Dan Fogler) torneranno.

J.K. Rowling, creatrice di Harry Potter, ha scritto la sceneggiatura di questo sequel, dopo aver esordito come sceneggiatrice per il grande schermo con il film precedente. David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter, così come il primo Animali fantastici e dove trovarli, è ancora una volta in cabina regia. Con il Comic-Con di San Diego pronto al via il prossimo 19 luglio, è molto probabile che sia in arrivo un un nuovo trailer di Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald, che ricordiamo arriverà nei cinema italiani il 15 novembre 2018.







First look at Young Newt and Dumbledore in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald #CrimesOfGrindelwald pic.twitter.com/rENzVlST0B

— The Rowling Library (@rowlinglibrary) 12 luglio 2018

Fonte: EW

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - primo trailer italiano del sequel Animali Fantastici 2

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer italiano di Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald. Il film oltre ad essere il sequel dello spinoff Animali fantastici e dove trovarli è il decimo film ambientato nel magico mondo di J.K. Rowling, dopo il successo dei film della saga di Harry Potter. Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald è diretto da David Yates da una sceneggiatura della Rowling, che è anche produttrice del film. Le riprese di Animali fantastici 2 hanno preso il via a luglio del 2017 e sono state completate a dicembre. Erano previste riprese aggiuntive, ma non è chiaro se sono ancora in programma. Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald si svolge pochi mesi dopo il termine del primo film, nel 1927, con Gellert Grindelwald (Johnny Depp) che è scappato dal carcere e ha iniziato a reclutare adepti per allevare maghi purosangue allos copo di governare i No-Mag. L'unico che potrebbe essere in grado di fermare Grindelwald è il mago che una volta era il suo migliore amico, Albus Silente (Jude Law), ma Silente avrà bisogno dell'aiuto del mago che un tempo aveva sventato i piani di Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander (Eddie Redmayne). Il film nei cinema italiani dal 15 novembre 2018 include anche Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo e Poppy Corby-Tuech.

Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l'aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne). Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, la maggior parte dei quali ignari delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetterà di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si troveranno ad affrontare. Si creeranno divisioni, l'amore e la lealtà verranno messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più minaccioso e diviso.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - terminate le riprese e nuovo video dal set

Terminate ufficialmente le riprese di Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald. La notizia è stata annunciata tramite un breve video, con protagonista l'attrice Alison Sudol, che è stata postata sull'account Twitter ufficiale del film. Il video presenta l'attrice con un ciak che riporta la dicitura "finito". Dopo alcuni tentativi falliti, l'attrice riesce a dire la sua battuta "abbiamo finito" seguita da un applauso. Nel sequel di Animali fantastici e Dove trovarli, ancora una volta diretto dal regista David Yates, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) riesce a fuggire e inizia ad adunare i suoi sostenitori, la maggior parte dei quali ignorano il suo vero obiettivo: far salire i maghi purosangue a capo di tutti gli esseri non magici. Per sventare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander (Eddie Redmayne), che acconsente ad aiutarlo, ignaro dei pericoli che lo aspettano. Si creano divisioni, mentre l’amore e la lealtà vengono messi alla prova, anche tra gli amici più sinceri e in famiglia, in un magico mondo sempre più frammentato I Crimini di Grindewald vede Eddie Redmayne di nuovo nei panni di Newt Scamander, con Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Ezra Miller che tornano tutti nei ruoli dell'originale "Animali Fantastici". Per quanto riguarda le new entry Claudia Kim, Zoe Kravitz, Callum Turner si uniscono tutti al mondo dei maghi, con Jude Law nei panni di un giovane Silente e Johnny Depp, che ha fatto una breve apparizione alla fine del primo "Animali Fantastici", torna come Grindelwald. Warner Bros. ha fissato la data di uscita del film al 15 novembre 2018. Se ci sono problemi nella visualizzazione del video clicca QUI.





Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - sinossi ufficiale e immagine del cast

Warner Bros. ha reso disponibili una sinossi ufficiale e una nuova immagine promozionale del sequel di Animali Fantastici 2, che è ufficialmente intitolato Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald. L'imminente sequel vedrà il ritorno di personaggi di Animali fantastici e dove trovarli insieme a volti nuovi tra cui Jude Law nei panni di un giovane Albus Silente.

La sinossi ufficiale:



Alla fine del primo film, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) era stato catturato dal MACUSA (il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l’aiuto di Newt Scamander (Ediie Redmayne). Ma, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire e inizia ad adunare i suoi sostenitori, la maggior parte dei quali ignorano il suo vero obiettivo: far salire i maghi purosangue a capo di tutti gli esseri non magici. Per sventare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che acconsente ad aiutarlo, ignaro dei pericoli che lo aspettano. Si creano divisioni, mentre l’amore e la lealtà vengono messi alla prova, anche tra gli amici più sinceri e in famiglia, in un magico mondo sempre più frammentato.

Il cast è completato da Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoe Kravitz, Callum Turner e Claudia Kim. Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald in ucita nei cinema italiani il 15 novembre 2018 è diretto da David Yates, tratto da una sceneggiatura di J.K. Rowling, e prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram. La descrizione della foto:



(Da sinistra a destra) JUDE LAW interpreta un giovane ALBUS SILENTE, ricoprendo il ruolo di uno dei più amati personaggi di J.K. Rowling; EZRA MILLER fa il suo ritorno nel ruolo dell’enigmatico CREDENCE, di cui, alla fine del primo film, ignoravamo il destino; CLAUDIA KIM compare nel ruolo di Maledictus, la portatrice di una maledizione del sangue che prima o poi la condannerà a trasformarsi in una bestia; ZOË KRAVITZ interpreta LETA LESTRANGE, un tempo legata a Newt Scamander, ma ora fidanzata con suo fratello; CALLUM TURNER si unisce al cast nel ruolo del fratello maggiore di Newt, THESEUS SCAMANDER, un onorato eroe di Guerra e Capo dell’Ufficio degli Auror del Ministero della Magia britannico; KATHERINE WATERSTON ritorna nel ruolo di TINA GOLDSTEIN, che è stata reintegrata come Auror per il MACUSA; EDDIE REDMAYNE interpreta nuovamente il ruolo del magizoologo del magico mondo NEWT SCAMANDER, che si è ora guadagnato la fama di autore di Animali Fantastici e Dove Trovarli nel magico mondo; DAN FOGLER riprende il ruolo dell’unico No-Mag del gruppo, JACOB KOWALSKI; ALISON SUDOL riprende il ruolo della sorella di Tina, lo spirito libero QUEENIE GOLDSTEIN, una Legilimens in grado di leggere le menti; e JOHNNY DEPP ritorna nel ruolo del potente mago oscuro GELLERT GRINDELWALD nel film della Warner Bros. Pictures ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD.

Animali Fantastici 2: nuova foto ufficiale conferma la teoria di un fan?

Con il successo di Animali Fantastici e dove trovarli uscito l'anno scorso, Warner Bros. è stata veloce a dare luce verde ad un sequel, che è attualmente in produzione. Animali Fantastici 2 vede Eddie Redmayne tornare nei panni di Newt Scamander che nel frattempo ha terminato il suo libro. Animali fantastici e dove trovarli 2: prima foto dal set Animali fantastici e dove trovarli 2 arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018. Grazie ad una nuova foto ufficiale di Animali Fantastici e dove trovarli 2, sappiamo che Scamander sarà impegnato in un tour per promuovere il libro che lo ha reso famoso. Ma questa nuova foto potrebbe anche confermare una teoria divenuta molto popolare tra i fan di Harry Potter. La foto arriva dall'account ufficiale del film e presenta un cartello che promuove il tour del libro di Newt Scamander. L'evento si terrà presso la "Obscurus Books", casa editrice fittizia che si trova al numero 18a di Diagon Alley. La storia della Obscurus Books rimane misteriosa all'interno del canone ufficiale di Harry Potter, ma questa foto potrebbe riservare una sorpresa da ricollegare al Credence Bareone di Ezra Miller, che era malvagio nel primo film, ma che potrebbe redimersi nel sequel. Ecco la didascalia fornita con la foto.

Un autore di recente pubblicazione deve avere una festa di lancio del libro. Newt Scamander è molto impegnato #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays.

In una scena eliminata di Animali Fantastici e dove trovarli, Credence è stato visto fuggire da New York. Ciò ha portato alcuni ad ipotizzare che diventerà effettivamente un alleato di Newt Scamander nel sequel. Per gentile concessione del Redditor denominato SatyrSaturn ecco la teoria su come Credence si collegherà con Newt e in particolare a questa nuova foto.

La mia teoria è che Newt salverà Credence dal suo Obscurus. poiché Credence ha aiutato Mary Lou a stampare tutti quei volantini e opuscoli per i Secondi Salemiani, prevedo che entrerà nell'editoria e pubblicherà il libro di Newt.

Se è vero, il titolo Obscurus Books ha molto più senso. Ciò sarebbe anche utile a fornire un maggior numero di connessioni collaterali all'universo principale di Harry Potter in Animali Fantastici 2. Connessioni che nel film avranno la forma di un giovane Silente, interpretato da Jude Law e di Grindelwald interpretato da Johnny Depp. David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter, così come Animali Fantastici e dove trovarli, sta tornando a dirigere Animali Fantastici e dove trovarli 2. J.K. Rowling ha fatto il suo debutto come sceneggiatrice con Animali Fantastici e dove trovarli e ha anche scritto la sceneggiatura per il sequel. Se tutto va come previsto la scrittrice ha detto che il piano è quello di rendere le avventure di Newt Scamander una saga di cinque film. Animali Fantastici e dove trovarli 2 ha una data di uscita fissata al 16 novembre 2018.