Il Premio: trailer del film di Alessandro Gassmann

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 novembre 2017

Il 6 dicembre 2017 arriva nei cinema l'opera seconda da regista di Alessandro Gassmann.

Vision Distribution ha reso disponibili il trailer ufficiale de Il Premio, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann in arrivo nei cinema il 6 dicembre.

Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) ha avuto una vita esagerata: molte mogli e molti figli, ha scritto numerosi best seller di successo internazionale e, nel frattempo, è diventato un uomo cinico ed egocentrico. Quando gli comunicano che ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura, per paura di volare, decide di partire in auto verso Stoccolma per andare a ritirare il premio insieme a Rinaldo (Rocco Papaleo), suo assistente da sempre. Al lungo viaggio in auto partecipano anche i due figli di Giovanni Passamonte, Oreste (Alessandro Gassmann), personal trainer, e Lucrezia (Anna Foglietta), blogger di successo. La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, ma si rivelerà per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili e conoscersi veramente.

Il cast è completato da Gigi Proietti, Anna Foglietta, Marco Zitelli e Matilda De Angelis.





