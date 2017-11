Il Premio: trama e poster del film di Alessandro Gassmann

Il 6 dicembre Vision Distribution porta nei cinema d'Italia Il Premio, il nuovo film da regista di Alessandro Gassmann.

Il cast del film oltre allo stesso Gassmann include Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis, Marco Zitelli, Erica Blanc e Andrea Jonasson.



Alessandro Gassman ha parlato del film in un'intervista a Il Fatto Quotidiano:

Si tratta di una commedia-road movie che, in un certo senso, ha a che fare con la mia famiglia, che era spesso in viaggio, in giro per il mondo, accompagnando papà mentre lavorava o ritirava premi. Ricordo mio padre Vittorio negli ultimi anni, quando noi famigliari gli rompevamo i cosiddetti, lui ci minacciava così "guardate che io parto per tre anni e vado a prendere tutti i premi alla carriera che mi vogliono dare perché ho calcolato che per tre anni mi possono dare da dormire e mangiare gratis!".