Stasera in tv: "Self/Less" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 3 novembre 2017

Italia 1 stasera propone "Self/less", thriller fantascientifico del 2015 diretto da Tarsem Singh e interpretato da Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Natalie Martinez, Matthew Goode e Victor Garber.





Cast e personaggi

Ryan Reynolds: Damian Hale / Edward / Mark Bitwell

Natalie Martinez: Madeline 'Maddie' Bitwell

Matthew Goode: prof. Albright

Victor Garber: Martin O'Neill

Derek Luke: Anton

Ben Kingsley: Damian Hale anziano

Michelle Dockery: Claire Hale

Melora Hardin: Judy O'Neill

Thomas Francis Murphy: dott. Jensen

Sandra Ellis Lafferty: Phyllis Jensen

Sam Page: Carl

Mariana Vicente: Leah

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Damian Hale / Edward / Mark Bitwell

Gea Riva: Madeline 'Maddie' Bitwell

Gianfranco Miranda: prof. Albright

Angelo Maggi: Martin O'Neill

Luca Biagini: Damian Hale anziano

Benedetta Degli Innocenti: Claire Hale

Claudia Razzi: Judy O'Neill

Luciano Roffi: dott. Jensen

Vittoria Febbi: Phyllis Jensen





Trama e recensione

L'industriale ultramilionario Damian Hale (Ben Kingsley) è sempre stato al centro del proprio universo, maestro nell’arte del potere dai suoi uffici di New York. Allontanato dalla figlia Claire, convinta attivista (Michelle Dockery), l’unica persona che tiene ancora Damian connesso al mondo reale è Martin O’Neil, suo amico di sempre e suo braccio destro (Victor Garber). Di fronte alla diagnosi di un tumore, però, Damian decide di sottoporsi a una terapia medica radicale di eliminazione del virus, lo “shedding” che porterà indietro le lancette della sua vita. La terapia gli viene somministrata da Albright (Matthew Goode), brillante capo di un’organizzazione segreta al servizio dei più facoltosi. Damian coglie l’opportunità che gli viene offerta e mette in scena una finta morte per coprire quello che in realtà è solo uno “shedding”. La sua coscienza si trasferisce nel corpo di un uomo in piena salute (Ryan Reynolds) e molto più giovane di lui. L’operazione è riuscita. Adattatosi al nuovo corpo e alla nuova vita a New Orleans, Damian conosce Anton, un uomo del posto (Derek Luke). Cercando sempre di conservare la nuova identità e di difendere la sua salute, Damian diventa a tutti gli effetti “Edward.” Ma le prepotenti immagini che affollano la sua mente non si esauriscono nella riduttiva spiegazione di Albright sugli effetti collaterali dell’immortalità. Quando incontra Madeline (Natalie Martinez), una madre single, Damian comincia a scoprire il mistero delle origini di Edward e di coloro che saranno pronti a uccidere per proteggere l’organizzazione. Lottando con forza e intraprendenza, Damian è deciso a difendere la sua vita e quella degli altri.

Self/less: Recensione Ben Kingsley e Ryan Reynolds di fatto nello stesso corpo in Self/less di Tarsem Singh, regista di The Cell





Curiosità



Questo ha una premessa simile al film Seconds (1966) di John Frankenheimer.



La casa di New Orleans è stata utilizzata in "Intervista col vampiro" ed un tempo era di proprietà di Nicolas Cage.



L'appartamento di Damian Hales è di proprietà di Donald Trump e ispirato a Versailles.



Le macchine utilizzate per trasferire la mente da corpo a corpo sono veri scanner medici modificati.



L'orologio indossato nel film da Ryan Reynolds è un Panerai PAM312.



Matthew Goode e Michelle Dockery interpretano marito e moglie nella serie tv Downton Abbey.



Ben Kingsley appare solo nei primi 15 minuti del film.



Il film costato 26 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 30.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore brasiliano Antonio Pinto che ha vinto un Golden Globe nella categoria Migliore Canzone Originale per il brano “Despedida” scritta per la cantante Shakira e parte della colonna sonora del film L'amore ai tempi del colera (2007) di Mike Newell. È stata la colonna sonora del film City of God di Fernando Meirelles, per cui ha ricevuto una nomination agli Oscar, a concedergli una grande visibilità nell’industria

cinematografica mondiale.

Le colonne sonore di Pinto riprendono la street music, ma sono intrise di musica brasiliana che richiama le origini del compositore, mescolando anche altri stili tra cui il jazz, il funk e il rock.



Tra gli altri crediti di Pinto ricordiamo colonne sonore per il documentario Senna, i film Lord of War e The Host di Andrew Niccol e il thriller Snitch- L’infiltrato.



TRACK LISTINGS:

1. Shedding

2. Apartment

3. Suicide

4. Farmhouse

5. Exercise

6. Jensen Albright

7. Farmhouse Fight

8. Anna

9. Jensen Is Albright

10. Drive To Martin

11. Trust Me

12. Don't Get Greedy

13. Learning To Swim

14. Fight At Rest Home

15. Car Chase

16. The Lab

17. Red Dot

18. What's Your Name?

19. Albright Burns

20. Goodbye Anna

21. Self/Less