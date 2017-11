La principessa e il drago, Margot Robbie ed Elizabeth Banks portano al cinema il libro di Robert Munsch

Di Federico Boni venerdì 3 novembre 2017

La principessa e il drago si fa live-action grazie a Margot Robbie ed Elizabeth Banks.

Celebre libro per bambini scritto da Robert Munsch e illustrato da Michael Martchenko, La principessa e il drago diverrà cinema con due produttrici d'eccezione. Margot Robbie ed Elizabeth Banks, con quest'ultima potenziale regista, la prima papabile protagonista e la Universal in cabina distributiva. Ad occuparsi dell'adattamento per il grande schermo Katie Silberman.

Protagonista della favola una principessa pronta a sposare l'amato principe, rapito da un enorme drago che incenerisce ogni cosa. I sogni della principessa Elisabeth vanno letteralmente in fumo e dalle ceneri non rimane altro che un sacchetto di carta con cui coprirsi. Con quell'unico indumento la principessa va all'inseguimento del drago, ritrovandosi faccia a faccia con lui una volta trovata la sua caverna.

Alla donna basta poco per accorgersi di quanto il drago sia superbo e vanitoso, provocandolo per spingerlo a mostrarle le abilità di cui si fa vanto. Quando il drago stramazza a terra dalla stanchezza, la principessa può finalmente liberare il principe Ronald, che paradossalmente si dimostra ancor più presuntuoso del drago, tanto da rimproverarla per l'aspetto poco presentabile. Sconsolata e furiosa, la principessa abbandona drago e promesso sposo.