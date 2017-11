Cimitero Vivente, trovati i registi del remake

Di Federico Boni venerdì 3 novembre 2017

Ancora Stephen King al cinema grazie ad un nuovo Cimitero Vivente.

Cimitero Vivente, Andres Muschietti vuole girare il remake Dopo IT Andres Muschietti sogna di (ri)portare in sala un altro classico del maestro del brivido. Cimitero Vivente. Niente da fare per Andres Muschietti, dichiaramente interessato al progetto ma probabilmente troppo impegnato con la parte II di It per potersene far carico. Il remake di Cimitero Vivente, classico di Stephen King già diventato cinema nel 1989, ha infatti trovato i suoi due registi.

Kevin Kolsch e Dennis Widmyer, 3 anni fa visti all'opera con l'horror Starry Eyes e successivamente in tv con la serie MTV Scream, lavoreranno su una sceneggiatura realizzata da Jeff Buhler e David Kajganich, con Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian produttori.

Cimitero Vivente, edito da King nel 1983, ruota attorno alla famiglia Creed, che con il trasloco in un'idilliaca casa di campagna crede di poter portare avanti una vita apparentemente perfetta. Louis e Rachel Creed e i loro due piccoli figli si stabiliscono in una casa che sorge accanto a un cimitero di animali, realizzato sul suolo sacro di un antico cimitero indiano. Il loro misterioso nuovo vicino, Jud Crandall, nasconde il cupo segreto del cimitero... finché una tragedia familiare non svela il segreto della vita. Ora un inimmaginabile demone sta per resuscitare.

Al primo capitolo del 1989 seguì uno spento sequel nel 1992.