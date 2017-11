Justice League: uno scioccante poster cinese enfatizza lo scontro "Marvel vs DC""

Di Pietro Ferraro martedì 21 novembre 2017

Lo scontro "Marvel vs. DC" tocca nuove vette con la condivisione online di un brutale poster cinese he mostra i supereroi Marvel morti per mano del team DC.

E' spuntato online un brutale nuovo poster della Justice League realizzato per il mercato cinese che presenta i supereroi Marvel morti per mano del team DC. Sembra che la Cina stia intensificando la "guerra" tra DC e Marvel mostrando queste locandine nei cinema che inviano un chiaro messaggio a Marvel e Disney. Non si sa da dove arrivino i macabri poster, ma sono davvero impressionanti. Disney, Marvel e 20th Century Fox devono ancora fare una dichiarazione pubblica sui poster, ma sembra che alcuni cinema abbiano già iniziato a ritirare questi poster promozionali decisamente offensivi.

Un poster che mostra i supereroi della Marvel uccisi dalla Justice League sono stati utilizzati da diverse sale cinematografiche cinesi e da iQiyi, un sito di hosting video che fa promozione ufficiale del film, e l'app di Wanda Cinema, la più grande catena cinematografica cinese. L'incredibile poster presenta Batman con in mano la testa mozzata di Thor, Aquaman ha Deadpool impalato sul suo "cosiddetto" tridente, Flash sta calpestando la testa di Captain America, Wolverine sembra essere trafitto a morte dalla spada di Wonder Woman, Superman può essere ho visto schiacciare Ant-Man, e resti dell'armatura di Iron Man sono sparsi in giro.

Non è chiaro il motivo per cui i cinema cinesi abbiano scelto di mostrare questi poster, ma sembra tutto parte di una una sorta di elaborato e provocatorio scherzo. Oltre alle immagini fisse dell'app e ai poster nelle sale, c'è anche un breve video che mostra il nuovo poster di Thor: Ragnarok e poi i nuovi poster di Justice League con la macabra scena del delitto affissa in un ascensore. La notizia di questi poster è apparsa per la prima volta su Twitter per poi essere condivisa su Reddit.

Justice League è andata incontro ad un deludente esordio al botteghino durante il fine settimana, registrando il peggiore weekend di apertura nella breve storia dell'Universo Esteso DC. Anche se Justice League è piaciuto molto alla maggior parte dei fan DC e dei cinecomic più in generale, c'è una parte dei fan Marvel che sostengono che Justice League stia tentando troppo di somigliare ad un film Marvel, un'accusa che ha scatenato molti dibattiti online tra i fan dei due studios. I combattimenti tra i fan di Marvel e DC non sono una novità, ma questi nuovi poster hanno portato la discussione ad un livello completamente nuovo e i fan della Marvel hanno trovato i nuovi poster decisamente offensivi.

Questo potrebbe essere uno dei migliori scherzi mai ideati per la promozione di un film e nel suo "eccesso" potrebbe effettivamente portare un po' più di persone nei cinema a guardare Justice League.

It just doesn’t look right. We can find these official posters in lots of Chinese cinema & movie websites! A justice league official poster with dead Marvel Heroes! You gotta be kidding me pic.twitter.com/OjP5kcntAB — Faye (@aicaofangfei) 18 novembre 2017

