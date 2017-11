I Goonies: svelato un "easter egg" in Jurassic Park?

Di Pietro Ferraro sabato 4 novembre 2017

Jurassic Park nasconde un omaggio al classico I Goonies?

Steven Spielberg è un regista che ha fatto la storia del cinema ed è un punto di riferimento per gli anni '80. Jurassic Park è senza dubbio uno dei suoi successi più amati e Dennis Nedry, uomo responsabile del disastro del parco, è uno dei suoi personaggi di supporto più noti. Ora una nuova teoria di un fan ipotizza che probabilmente Dennis Nedry in Jurassic Park ha reso omaggio a I Goonies.

I Goonies compie 30 anni - curiosità, colonna sonora e video del classico anni '80 Blogo festeggia i 30 anni del classico anni '80 di Richard Donner e Steven Spielberg.

Questa teoria arriva dall'utente di Twitter Shawn Robare che ha dato un'occhiata ai vari abiti che Dennis Nedry, interpretato da Wayne Knight, indossa nel corso del film scoprendo che ogni capo d'abbigliamento indossato da Nedry ha un riferimento con i diversi membri dei Goonies, che guardacaso è un film prodotto da Steven Spielberg.

Ragazzi, RAGAZZI, è Dennis Nedry che omaggia i Goonies in Jurassic Park?!? ## Stephenspielberg #goonies #jurassicpark #dennisnedry"

Quando vediamo per la prima volta Dennis Nedry sta indossando una camicia hawaiana che guardandola bene assomiglia molto a quella che Chunk (Jeff Cohen) indossa ne I Goonies. Più tardi vediamo che Nedry indossa una giacca grigia prima di andare trafugare gli embrioni di dinosauro che intende vendere sottobanco, giacca simile al giubbotto indossato dal "Mouth" di Corey Feldman. Infine, dopo che Nedry nasconde gli embrioni in un contenitore di schiuma da barba (Barbasol) appositamente modificato, viene visto indossare un impermeabile giallo. Ancora una volta confrontando le immagini torna una somiglianza con l'impermeabile che Mikey (Sean Astin) indossa in I Goonies.

Anche se potrebbe trattarsi di una pura coincidenza, è anche possibile che Steven Spielberg, o la produttrice Kathleen Kennedy, che ha lavorato su entrambi i film, abbiano voluto divertirsi un po', quel che è certo è che confrontando le immagini si resta piuttosto sorpresi.

I Goonies diretto da Richard Donner è uscito nel 1985, otto anni prima dell'uscita di Jurassic Park, ma allora come oggi il film è rimasto impresso in un ideale immaginario a cui Steven Spielberg ha fornito materiale a iosa.