La notte dei morti viventi: il figlio di George Romero conferma il prequel "Rise of the Living Dead"

Di Pietro Ferraro sabato 4 novembre 2017

Il prequel del cult "La notte dei morti viventi" di Cameron Romero è ufficialmente in sviluppo.

L'eredità del leggendario regista horror George A. Romero scomparso quest'anno sarà portata avanti e preservata da suo figlio, Cameron Romero che ha ufficialmente iniziato lo sviluppo di un prequel del cult La notte dei morti viventi che ora dispone anche di un titolo ufficiale: Rise of the Living Dead.

Il giovane Romero ha recentemente utilizzato Facebook per annunciare, dopo aver finanziato la sceneggiatura del progetto con una campagna di crowfounding su Indiegogo nel 2014, che il prequel de La notte dei morti viventi è ufficialmente in sviluppo. Nessuna parola su una data di inizio riprese, ma il film sarà realizzato in modo indipendente che è parte del motivo per cui si è atteso così a lungo per avere un avanzamento del progetto. Cameron Romero parla del progetto e ricorda suo padre George Romero.

Molti di voi sanno che sto lavorando da molti anni per raccontare questa storia. Mio padre ha letto la sceneggiatura e l'ha definita "geniale". Molti mi hanno avvicinato per fare questo film e ho detto no a molti perché anche se non sono un artista "di pregio", questo è qualcosa speciale...questo è qualcosa di mio...questa...è la mia lettera d'amore a mio padre...al suo lavoro...al fatto che una volta era definito il regista vivente più pericoloso..al fatto che la società nel 1968 voleva zittirlo quanto volevano celebrarlo. Questo è il preludio de "La Notte", il film che ha creato un fenomeno della cultura pop, che ha ispirato migliaia di registi e autori sconosciuti...C'è voluto molto tempo per arrivare fin qui. Ma avete la mia parola che questo film sarà esattamente come doveva essere.

La notte dei morti viventi non è solo un cult per gli amanti dell'horror, ma è un film di riferimento nella storia del cinema e un vero esempio di quello che il cinema indipendente può realizzare. Quindi realizzare un prequel ad un classico di tale portata, e soprattutto farlo dopo così tanti anni, potrebbe rivelarsi un tentativo rischioso, ma Cameron Romero ha la benedizione di suo padre quindi non occorre altro.

La sinossi ufficiale di "Rise of the Living Dead":





Nel 1962 il dottor Ryan Cartwright era su un percorso scientifico ed altruistico per trovare un modo per sostenere la vita umana in caso di M.A.D. (Mutual Assured Destruction / Distruzione Reciproca Assicurata), un tema di enorme importanza portato dalla Crisi dei missili di Cuba. Ma egli ignorava che nel corso degli anni successivi della sua vita avrebbe intrapreso un viaggio ben finanziato e per scopi militari nei più oscuri angoli del mondo...intento a creare l'arma definitiva per il governo e a scatenare una piaga che avrebbe maledetto l'umanità intera per il resto dei giorni.

Al prequel Rise of the Living Dead collaborano il direttore della fotografia Shane Hurlbut (Terminator: Salvation, Act of Valor) e il mago degli effetti speciali Robert Kurtzman (Nightmare 3, Evil Dead 2, The Bye Bye Man).

