Justice League: nuova action figure "Hot Toys" del Flash di Ezra Miller

Di Pietro Ferraro sabato 4 novembre 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll dedicata al film sulla Justice League, stavolta è il turno del Flash di Eara Miller.

Flash è uno dei personaggi più noti anche oltre il modo dei fan dei fumetti e questo grazie alla serie tv The Flash interpretata da Gunt Gastin, ma ora il "Velocista Scarlatto" sta per tornare sul grande schermo dopo un paio di cameo in Batman v Superman e Suicide Squad per affiancare Batman, Winder Woman, Aquaman, Cyborg e un redivivo Supeman nel cinecomic Justice League, quinto film del nuovo Universo Esteso DC.

La nuova versione di Barry Allen / Flash è interpretata dall'attore americano Ezra Miller che dopo il suo debutto nel 2008 nel film Afterschool ha recitato nel drammatico Noi siamo infinito, nella commdia Un disastro di ragazza e più recentementye nel fantasy Animali Fantastici e dove trovarli, spin-off della saga di Harry Potter in cui interpretava l'oscuro Credence Barebone.

Hot Toys ha annunciato una nuova action-doll in scala 1/6 (circa 30 cm in altezza per 30 punti di articolazione) che ritrae il Flash di Ezra Miller che mostra nel dettaglio il nuovo costume di Flash che, rispetto alle varie versioni dei fumetti e alle recente versione televisiva, risulta meno "costume" e più una sorta di armatura composita.

Gli accessori della figure includono un Batarang che è un riferimento ad una delle scene del trailer in cui Flash prende al volo un batarang lanciato dal Bruce Wayne di Ben Affleck, un set di mani intercambiabili e alcuni fulmini che si possono applicare alla figure per replicare l'effetto della supervelocità che ha la peculiarità di generare fulmini.

