EFA 2017, le nomination - guida The Square

Di Federico Boni sabato 4 novembre 2017

The Square e 120 Battiti al Minuto, entrambi premiati a Cannes, guidano le nomination agli European Film Awards 2017.

E' l'Italia la grande assente dalle nomination agli European Film Awards 2017. Non un film, un regista, un attore, uno sceneggiatore per il nostro Cinema, mai come quest'anno andato incontro a dodici mesi di enorme difficoltà qualitativa. Al Seville European Film Festival, infatti, European Film Academy ed EFA Productions hanno annunciato le nomination per la 30ma edizione degli EFA. Gli oltre 3,000 membri dell'European Film Academy sono chiamati ora a votare i vincitori, che saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione il 9 Dicembre a Berlino.

A guardare tutti dall'alto in basso The Squadre, Palma d'Oro al Festival di Cannes, con 5 nomination, ovvero miglior film, migliore regista, migliore attore, migliore sceneggiatura e migliore commedia. Battuto proprio quel 120 Battiti al minuto già superato di un soffio sulla Croisette, poco indietro a quota 3 candidature. Entrambi i titoli, va detto, sono arrivati nelle sale d'Italia grazie a Teodora.

Nominati EFA 2017 Film

120 BATTITI AL MINUTO di Robin Campillo

LOVELESS di Andrey Zvyagintsev

ON BODY AND SOUL di Ildikó Enyedi

L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA di Aki Kaurismäki

THE SQUARE di Erik Hemmendorff & Philippe Bober

DOCUMENTARIO EUROPEO 2017

AUSTERLITZ

COMMUNION

LA CHANA

STRANGER IN PARADISE

THE GOOD POSTMAN



REGISTA EUROPEO 2017

Ildikó Enyedi per ON BODY AND SOUL

Aki Kaurismäki per L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA

Yorgos Lanthimos per THE KILLING OF A SACRED DEER

Ruben Östlund per THE SQUARE

Andrey Zvyagintsev per LOVELESS

ATTRICE EUROPEA 2017

Paula Beer in FRANTZ

Juliette Binoche in BRIGHT SUNSHINE IN

Alexandra Borbély in ON BODY AND SOUL

Isabelle Huppert in HAPPY END

Florence Pugh in LADY MACBETH

ATTORE EUROPEO 2017

Claes Bang in THE SQUARE

Colin Farrell in THE KILLING OF A SACRED DEER

Josef Hader in STEFAN ZWEIG - FAREWELL TO EUROPE

Nahuel Pérez Biscayart in 120 BATTITI AL MINUTO

Jean-Louis Trintignant in HAPPY END

SCENEGGIATORE EUROPEO 2017

Ildikó Enyedi per ON BODY AND SOUL

Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou per THE KILLING OF A SACRED DEER

Oleg Negin & Andrey Zvyagintsev per LOVELESS

Ruben Östlund per THE SQUARE

François Ozon per FRANTZ

FILM D'ANIMAZIONE EUROPEO 2017

ETHEL & ERNEST

LOUISE BY THE SHORE

LOVING VINCENT

ZOMBILLÉNIUM

COMMEDIA EUROPEA 2017

KING OF THE BELGIANS

THE SQUARE

VINCENT AND THE END OF THE WORLS

WELCOME TO GERMANY